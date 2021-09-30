調查：僅42.7%港人擬未來1年置業　佔比創今年新低

香港置業於9月中透過問卷形式進行2021年第三季「客戶置業意向調查」，成功收回349份有效問卷，有關調查發現，佔約42.7%受訪人士指未來12個月會考慮入市，較第二季約46.3%，減少約3.6個百分點，比例創今年新低。至於睇好香港未來12個月樓價走勢則仍高佔約42.7%，創13個季度，即逾3年的新高。

該調查亦顯示，有多達40.4%受訪人士認為投資房地產最穩健，比例更創有紀錄以來新高，其次為現金/活期存款，佔約15.8%。而佔約28.4%認為樓價走勢影響入市決定，按季顯著升約5.5個百分點，房屋供應因素則佔約15.8%居次，息率走勢及樓控措施分別以14.3%及13.5%排第三及第四。

該行營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，樓價破頂後高位爭持，加上市傳中央「關注」港樓問題，不少市民觀望施政報告房策動向，相信10月6日房策揭曉後樓市將「見真章」，建議政府多管齊下，有序增加土地及房屋供應，以回應市民上車訴求，讓樓市穩定健康發展。同時，美國聯儲局料加快「收水」，不過本港資金充裕，目前息口仍處於11年新低水平，資金續湧入樓市，若土地供應問題得以循序漸進解決，將有利樓市穩定健康發展，預計全年樓價有力保持雙位數升幅。

至於成交方面，相信今年全年成交呈一、二手皆旺格局，發展商將繼續積極推盤，預計全年一手私樓註冊量有力達18,000宗，按年升約17%。而二手市場，隨着二手業主趨惜售，叫價進取，減價盤源料減少，預計第四季二手將略為放慢，不過預測全年二手註冊量仍將錄近60,000宗，按年升近3成，屆時將創9年新高。

香港置業研究部董事王品弟指出，佔約44.4%人士購買物業主要用途為換樓，按季多約4.1個百分點，創四季新高，而用作上車及投資用途則有約27.8%。同時，佔約81.4%受訪者擬選購私人住宅，創紀錄新高。調查又發現，佔約57%人士認為未來12個月本港銀行維持息口不變，按季升約3.9個百分點，創有紀錄新高，認為息口會向上的佔約29.5%，而認為下跌則佔約13.5%最少。