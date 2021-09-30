星交所場外交易平台Titan OTC Pro新增詢價功能

新加坡交易所(下稱星交所)推出一項全新的場外交易市場訂單管理和信息平台Titan OTC Pro上新增詢價(RFQ)功能，並已於9月22日啟動。做市商、交易員、經紀商和銷售執行部門，均可利用此功能在 Titan OTC生態系統內，就大宗期貨和期權進行價格協商和交易。

星交所指，該功能推出首周，共有9宗交易使用，名義價值總計2,680萬美元。首批交易對手包括Aravali Asset Management、中國銀行、亮點國際金融集團、廣發期貨、HNK Alpha、朗潤金融集團有限公司和法國興業銀行。

新功能可以讓市場參與者在具有全面審計跟蹤的安全環境中，實現更有效的價格協商、交易和清算，並減少雙邊大宗交易中的挑戰。新交所外匯及利率主管藍國聰表示，隨着外匯監管收緊以及市場波動加劇，市場參與者比以往更為重視價格透明度和審計跟蹤工作流程，因此在日益複雜的市場環境中，為投資者提供這項極具價值的服務。

法國興業銀行外彙期貨銷售和交易主管Chris Callander相信，這一新功能將在未來數月吸引更多的大宗交易參與。