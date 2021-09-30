陳永傑：股市波動　轉投一手樓市避險

今年下半年，全球金融市場顯著波動，本港股市受到多項外來因素影響，弱勢畢呈，信心大受打擊，人心遑遑。期內樓市表現相對平穩，入市氣氛活躍。反映二手樓價的中原城市領先指數CCL在8月衝上歷史新高，隨後一直在高位爭持，表現硬淨，買賣雙方拉鋸，令不少購買力轉向新盤市場，一手樓市交投熾熱。

股票是較為敏感的投資工具，容易受到政治經濟政策影響，任何消息出現，都可以引發即時反應，有機會，也有風險，上落波幅可以很大，實在無法預測。小股民需要時刻緊貼大市，看大環境、大政策方向，需留心突變，一不留神，可能已錯過幾個價位，甚至連止蝕都無機會。近期環球股票市場劇烈震盪，已令不少投資者損手爛腳。

樓市傾向反映中長期的經濟方向，短期波動對樓市影響不大。而且，住宅物業實用性高，可售可租，進可攻退可守。長期而言，樓市穩定性優於股市。近期不少投資者棄股換樓，資金流向樓市避險。一手樓市掀起搶購潮，投資者入市比例明顯增加。黃竹坑站港島南岸第2期揚海，戶戶逾千萬元，頻見大手客掃貨。首輪銷售中，買2伙以上的大手客有59組，佔價單188伙中75%，屬近年大手投資者比例最高新盤，並錄得多宗「一客四食」及「一客三食」個案，更有大手客分兩輪買入7伙，涉資逾2億元。大手客付15%雙倍印花稅入市亦面不改容，當中包括名人、老牌家族等，全因項目屬市場罕有的優質物業，加上近期市況，亦吸引多年無買樓的市民重投物業市場。

另一焦點大盤天水圍Wetland Seasons Bay，獲全城追捧，當中不乏投資者，三星期內累沽逾1,120伙，佔全盤逾9成。全因開價吸引，亦有同系Wetland Seasons Park租務作指標，租金回報率近3厘，優於同區，以及整體中小型住宅單位。此外，單幢新盤亦熱賣，如港島東THE HOLBORN、紅磡曼翹，青衣薈藍等，主打細單位，因銀碼不高，吸引不少投資者入市。樓市波幅不會如股市般大起大落，屬穩妥的投資工具，在股市風雨飄搖的日子，樓市更具吸引力。近期二手市場因業主心雄影響，成交拉鋸，反之新盤開價貼市，因而受到追捧，相信新盤入市潮會持續。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑