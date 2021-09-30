新創建：不涉任何恒大投資　保險業務擬申請內地牌照

收費道路業務方面，執行董事何智恒表示，內地經濟回復的情況明顯，物流增加顯著，看不到今年下半年疫情對公司物流和收費公路業務的影響。集團會繼續積極檢視投資組合，不排除會繼續出售非核心資產，和對有長遠穩定的業務作出收購，包括冷鏈物流業務。

本期間公司的「重新計量、減值及撥備」為25.51億元，按年擴大49.26%。何表示，當中包括今年年中經已披露為出售建築公司惠記而撥備13億元，另外也包含其他退出業務而需要作出的財務撥備，惟現階段未看到短期內有任何需要作出其他大型撥備。

本期撥備之中，也包括集團分佔飛機租賃公司Goshawk Aviation Limited由於資產減值、預期信貸虧損撥備以及飛機收回或追收成本所導致的撥備5.533億元。馬氏表示，航空業最差已過去，尤其內陸航線回復至接近2018或2019年的水平。而集團的機隊機隊八成都是窄體機，在內陸航線方面有優勢。集團亦會物色更多為基金代為管理飛機的服務，以拓收入。