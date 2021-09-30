華能國電遭「神秘女子」掟貨套5億 新天綠能被基金減持
2021年09月30日 18:12
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電力股近月氣勢如虹，惟聯交所資料顯示，一名叫駱奕的人士於周一(27日)、周三(29日)及周四(30日)減持華能國電(00902)合共逾1.18億股，每日均價介乎4.173至4.4041元，累計套現逾5.08億元，其於華能國電H股部分持股由16.25%降至13.67%。
據網上資料顯示，駱奕乃上海重陽投資管理執行事務合夥人、董事長兼首席投資官裘國根的妻子。裘被稱為「投資圈的大佬級人物」，兩夫婦位列2019年胡潤百富榜第531位。
聯交所資料亦顯示，業務橫跨風電及燃氣、股價過去一年漲約兩倍的新天綠色能源(00956)，上周四(23日)被上海寧泉資產管理減持1,180.8萬股H股，每股均價7.4211元，套現8,762.83萬元，該企於新天綠能H股部分之權益由5.05%降至4.41%。風電股龍頭龍源電力(00916)周二(28日)遭美資基金Wellington Management Group減持約518.67萬股，每股均價19.097元，套現約9,905.09萬元，於龍源H股部分權益由10.02%降至9.86%。
此外，私募基金華平投資(Warburg Pincus & Co.)周三(28日)沽清「北水愛股」海吉亞醫療(06078)持股約4,775.6萬股，每股均價52.8元，套現25.21億元，持股比重由7.73%一口氣減至零。