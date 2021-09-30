電荒下中國核電廠全力運作　計劃每年新建6至8機組

內地多處缺電，據媒體報道，國內核電廠已進入滿載運行狀態；同時，為進一步減少火力發電而推動減碳，當局亦推動積極發展核電，計劃在未來增添6至8部核電機組，預計在2030年前，核電將佔中國總發電量的8%。

內媒引述前國家核安全局局長、中國核能行業協會副理事長趙成昆指出，除了個別的停機大修外，目前全國全數核電機組，均以滿負荷運行。今年首8個月，核電設備平均利用為5,219小時，較去年同期增加338小時，遠高於平均水準；其他所有發電設備累計平均使用2,560小時，亦較去年增加112小時。

當中，同被視為清潔能源的風電設備的平均利用小時數只有1,500小時，僅按年增加83小時。趙成昆表示，火電、光電、風電紛紛受制於極端環境，「核電為電網的穩定，對付極端外部條件起到了很關鍵的作用」。

他說，儘管目前核電在內地的能源結構上所佔百分比仍處於低水平，而今次出現的「電荒」，於令社會再次看到核電的作用；而在「雙碳」目標下，核電未來肯定是要發揮重大作用的。

包括趙成昆在內的業內人士普遍認為，核電對保障中國能源安全、實現2030年非化石能源比重佔20%的目標，具有舉足輕重的作用。

中國核能行業協會去年6月發布的「中國核能發展報告2020」也預測，「十四五」(第14個5年計劃)及中長期，核能在中國清潔能源低碳系統中的定位將更加明確，作用將更加凸顯，核電建設有望按照每年6至8部機組持續穩步推進。