將軍澳晉海象徵式減價　獲買家740萬元承接

業主叫價普遍硬淨，減價空間相當有限，將軍澳晉海一房單位只象徵式減價5萬元，獲買家以740萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌栢蕙苑祥柏閣低層C室，實用面積約652方呎，三房間隔，以1,080萬元沽出，呎價約16,564元。原業主於1996年9月以約400萬元入市，持貨約25年帳面獲利約680萬元，升值約1.7倍。

●堅尼地城浚峰頂層連天台特色戶，實用面積約941方呎，天台面積約672方呎，三房連套房間隔，成交月租5萬元，呎租約53.1元。

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九龍區

●觀塘凱滙5座高層K室，實用面積約468方呎，一房間隔，放租1個多月，減租2,000元，以月租1.8萬元租出，呎租約38.5元。

●紅磡黃埔花園本月錄19宗交投，平均實用呎價回落至約16,369元，其中3期8座頂層戶，實用面積約755方呎，三房套房間隔，以1,000萬元成交，呎價約13,245元。原業主於2015年2月以896萬元買入上址，持貨6年帳面獲利104萬元，升值約12%。

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新界區

●馬鞍山新港城C座中層8室，實用面積約490方呎，三房間隔，以742.8萬元易手，呎價約15,159元。原業主於1992年以245.5萬元購入單位，持貨29年帳面獲利約497.3萬元，升值約2倍。

●大圍盛世3座高層NA室，實用面積約688方呎，套三房間隔，日前以1,250萬元易手，呎價約18,169元。原業主於2012年以約703萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約547萬元，升值約77.8%。

●粉嶺逸峯2座低層A室，實用面積約642方呎，三房連套房間隔，以880萬元獲承接，呎價約13,707元。現時屋苑約有30個二手放盤，最低入場費由490萬元起。

●將軍澳晉海5A座中高層F室，實用面積343方呎，一房間隔，今年4月放盤，原叫價745萬元，象徵式減價5萬元，以740萬元成交，呎價約21,574元。

●元朗加州花園本月暫錄約3宗成交，其中雅仕居青榕徑雙號屋，實用面積約1,372方呎，議價後以1,628萬元成交，呎價約11,867元。原業主於1998年以約540萬元購入上址，是次轉售帳面大幅獲利約1,088萬元，升值逾2倍。

●元朗Park YOHO Genova第15A座高層A室，實用面積約572方呎，兩房間隔，叫價909萬元，減價後以868萬元成交，呎價約15,175元，屬近期同類理想價成交。原業主於2017年11月以881萬元一手入市，現成交價較買入價低13萬元，扣除當時發展商回贈後，料平手或微蝕離場。

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