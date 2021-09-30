美國可望避免停擺　道指早段曾升167點

美國國會可望通過短期開支方案，提供政府運作資金直至12月初，避免停擺，美股周四(30日)早段靠穩，道指升167點，至34,557點，但之後升幅顯著收窄；標指升23點，至4,382點；以科技股為主的納指升46點，至14,627點。

華頓商學院教授西格爾表示，對通脹飆升感到憂慮，警告物價快速上漲可能導致聯儲局加息速度較預期快，觸發美股調整。他預期，聯儲局將於11月開始縮減資產購買規模，明年中結束量寬(QE)，並考慮在明年某個時候開始加息，但通脹飆升可能令當局加速行動，推高債息和打擊股市。

個股方面，晶片股回升，英偉達和美光科技均升約0.5%。Facebook升0.2%至340.35美元，蘋果公司(Apple Inc.)升0.5%至143.6美元，Netflix更升2.8%至615.81美元。

創投公司Social Capital創辦人帕利哈皮蒂亞(Chamath Palihapitiya)披露，已沽清所持電動車生產商特斯拉(Tesla)股份，以騰出資金進行其他投資項目。Tesla股價跌0.4%至778.16美元。