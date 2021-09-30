新盤UPDATES：上水單幢新盤細價搶客　日出康城周六推售179伙

新盤市場熾熱，再有細價上盤登場。上水單幢新盤尚宜以細價搶客，藍田港鐵站的KOKO RESERVE亦以招標推售28伙，沙田星凱·堤岸料下周初開價。南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10將於周六推售179伙。

●上水尚宜推出30伙 售價242.8萬起

大鴻輝興業的上水單幢新盤尚宜，周四(30日)首度開放示範單位予傳媒參觀及公布首張價單，涉及全數30伙，大鴻輝集團執行董事曹展康表示，項目已屆現樓，周四下午開放示範單位予公眾參觀，下周一(10月4日)接受認購登記，料最快下周推售。

首張價單涉及30伙，涵蓋開放式至一房戶，實用面積138至259方呎，折實售價由242.88萬元起，折實平均呎價18,454元，全數單位折實600萬元以下。

入場單位為2樓E室，實用面積138方呎，開放式間隔，扣除最高12%折扣優惠，折實售價242.88萬元，折實呎價17,600元。

美聯物業及經絡按揭轉介為尚宜買家推出「高成數低息按揭計劃」，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，以今日(30日)的1個月拆息0.06厘計算，實際息率為1.36%，封頂息率為2.5厘，現金回贈高達1.4厘。

●將軍澳石角路一號項目獲批預售樓花 最快10月登場

九龍建業（00034）宣佈將軍澳石角路一號項目今日（30日）已獲批預售樓花同意書，最快可於10月內推出市場。

根據地政總署資料顯示，項目將提供1,556伙，關鍵日期為2022年4月30日。

●KOKO RESERVE推首張銷售 共28單位招標發售

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO RESERVE，周四(30日)推出首張銷售安排，推出28個單位招標發售，招標日期由10月10日至12月31日。

根據銷售安排資料，項目推出的28伙招標單位中均為第1座的單位，包括A室、B室、E室、F室、及G室，為三房或以上間隔的單位，當中有3伙為複式戶，分別是17及18樓B室、17及18樓C室、與17及18樓E室，實用面積1,788方呎至1,992方呎。

資料顯示，項目提供82伙，標準單位戶型由兩房至四房，實用面積由483方呎至1,992方呎。

發展商明日(10月1日)舉行會員體驗日，屆時安排教練並於會場提供會所設施Ski Tech的滑雪模擬器及Putting Green高爾夫巔的試玩環節，展銷廳及示範單位將於10月2日正式向公眾開放。

●星凱·堤岸料下周初開價 首批推不少於267伙

中洲置業旗下沙田星凱·堤岸周四(30日)介紹項目特點。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，料下星期初開價，首批將推出不少於267伙單位，項目周五(10月1日)將開放三房示範單位予本年內曾認購各新盤的向隅買家優先參觀。而項目由仲量聯行負責管理，管理費將參考相若規模的新盤項目。

對於新界將有大型新盤有機會10月推出市場，楊聰永認為，新盤市場百花齊放，反映發展商看好樓市，對買家及市場亦屬好事，預料第四季新盤交投量有機會按季以倍數增長，並可同時激活二手市場。

●信置9月份沽97伙單位

維港滙系列第1至3期於本月累售70伙，套現逾10億元，計及何文田ST. GEORGE'S MANSIONS、大埔白石角逸瓏灣8及旺角ONE SOHO等項目銷情，信置在9月份合共售出97伙，套現逾15億元。

●鰂魚涌THE HOLBORN單日連沽兩伙

至於鰂魚涌THE HOLBORN亦單日連沽兩伙，套現逾1500萬元。其中成交單位均為一房間隔，實用面積255方呎，分別為A座8樓A6室，成交價761.376萬元，至於另一成交單位為B座25樓B3室，成交價807.5萬元。

●Wetland Seasons Bay 1828萬元售出特色戶