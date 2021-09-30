疫情限電重挫亞洲供應鏈　跨國服裝公司遷往巴爾幹

亞洲一向為工廠集中地，除中國外，其他東南亞地區因勞動力價格較西方國家便宜，吸引不少國際品牌於區內設生產線，以減低成本。惟疫情在東南亞等國肆虐多時，當地工廠被迫停工加上貨運延誤問題，不少跨國服裝企業計劃把生產線撤離亞洲，重塑全球供應鏈。

外媒報道，在八、九十年代以彩虹色系服飾風靡全球的意大利品牌Benetton行政總裁Massimo Renon透露，計劃把生產線遷往巴爾幹半島，包括塞爾維亞、克羅地亞，及土耳其、突尼斯與埃及等國，目標2022年底前把現時亞洲生產線減半。

他表示，目前貨櫃價格高昂，由疫情前貨櫃成本約1,200至1,500美元，已升至現時約一萬至1.5萬美元，且交貨期無法確定，期望生產線遷移能在生產過程及運輸成本上更易控制。Renon續指，即使與地中海國家相比，越南及孟加拉的生產成本便宜約20%，但交貨期沉長會把這優勢對沖。

相反，若產品在埃及生產，運送到歐洲店舖及倉庫時間可望縮減至約兩個月。他透露，該企今年已把約10%產能從孟加拉、越南、中國、及印度等國撤走。

此外，瑜伽服裝品牌Lululemon上月表示，將利用高昂的空運方式運送貨物，避免臨近節日消費旺季才出現商品缺貨，並透露正計劃把越南生產線遷移。

瑞典服裝品牌H&M周四發表季度銷售數據，未計及匯率影響下，上季銷售額按年增14%。若計入匯價，上季銷售按年增9.26%至555.85億瑞典克朗，盈利為60.93億瑞典克朗。受疫情影響，季內初期集團約180家門店要暫時關閉，至季末全球尚有100間門店仍未能營業，但強調門店銷售因多國疫情限制漸被解除，正慢慢恢復。

業績報告顯示，亞洲及大洋洲業務表現受疫情拖累，上季銷售額按年下降16.67%至58.13億瑞典克朗，全季該地區淨減了19家至1,182家門店。

除了跨國服裝企業外，內地開始嚴格執行「能耗雙控」目標，對經濟影響逐步浮現。多省實施限電令下，內地工業生產面臨前所未有的衝擊，國家統計局數據顯示，9月份反映大企業景氣的官方製造業採購經理指數（PMI）按月降0.5個百分點至49.6，為去年2月以來首度重陷收縮區間。國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據時承認，上月製造業PMI跌穿50盛衰分界線，乃受高耗能行業景氣水平較低等因素影響。

工業硅生產重鎮雲南政府，據報要求當地產硅工廠由9月起至12月減產九成，推動工業硅價格自8月以來累漲約3倍。由於工業硅提煉後的多晶硅，乃所有太陽能發電板的主要材料，意味太陽能產業鏈或再現漲價潮。

投行花旗引述手機設備供應商舜宇光學（02382）管理層指，限電令對位處廣東省的中山工廠帶來負面影響，正密切關注事態發展，但至今未影響該企於浙江及河南省的核心工廠。

除了限電令升級，中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家廖群表示，房地產活動冷卻，加上出口放緩及疫情等因素造成9月製造業PMI遜預期。雖然高耗能行業仍會受影響，但發改委已召開會議強調穩定電力供應，相信限電政策帶來的破壞性、邊際影響會逐步減少，估計10月份製造業PMI或繼續在收縮區間，但較9月改善。

惟限電的不確定性已令外資卻步，諮詢公司Asia Perspective合夥人Johan Annell表示，一些公司已對投資中國抱持觀望態度，即使內地仍是製造業的「絕佳選地」，但這些投資額達數千萬美元的外企目前正尋求投資於東南亞，尤其是越南。