東方日報B1：港股季瀉4252點差絕全球　科指大插25%

環球股市今年第三季可謂哀鴻遍野，其中港股尤其慘烈，恒生指數在9月最後一個交易日反覆下挫87點，雖說全周計回升383點，扭轉之前連續兩周的跌勢，但全季「埋單」依然狠瀉4,252點，不但創去年第一季以來的最大季度跌幅，於全球主要股市敬陪末席。

恒指周四(9月30日)低開169點後，早段最多跌316點，低見24,346點，其後跌幅一路收窄，午後曾縮至僅兩點，惟之後又回軟，最終收跌0.35%，收報24,575點，全周略為反彈1.59%，但全月累跌逾5%，連跌4個月，為2018年10月後最長跌浪。國企指數收報8,726點，跌34點或0.38%；科技指數收報6,101點，跌77點或1.26%。大市交投於長假期前轉淡，缺乏「北水」撐市之下，港股總成交縮至1,153億元，沽空比率15.78%。

總結第三季港股表現，恒指累瀉14.75%，倒退至去年11月初水平；反映全球股市表現的MSCI明晟所有國家世界指數，7月初至周三為止累跌0.83%，即恒指跑輸全球股市逾13個百分點。

內地監管新規浪接浪，工信部就《工業和信息化領域數據安全管理辦法（試行）》展開公眾諮詢，要求工業和電訊數據處理者在境內收集和產生的重要數據，應當在境內儲存。若數據需出境也應當依法進行安全評估，核心數據仍不得出境。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，科企上市帶來的利好，如今已成為股市的阻力，國策扶持板塊之佔比不足以力挽狂瀾，港元也隨之走低，本港資本外流與外資大量湧入其他亞洲市場的現象形成鮮明反差。之後美國聯儲局縮減買債規模對亞洲來說是風險，尤其是與美元掛鈎的香港，換言之，香港金融市場除了要面對內地嚴格監管的壓力，流動性亦會被動收緊。

另方面，內地股市在長假期前靠穩，滬綜指、深成指及深圳創業板指數周四分別收升0.9%、1.63%及2.19%，周四收市時A股總市值86.69萬億元人民幣(下同)，較6月底減少了1.29萬億元，但比港股蒸發8.65萬億港元好。按8月底止A股投資者有1.92億戶計算，今年首三季人均賺約3.62萬元。北向資金今年第三季仍積極買A股，滬深股通累計淨買入681.86億元，其中9月有305.19億元，勝之前兩個月。