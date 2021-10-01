美股道指跌幅擴至近500點　零售股受壓

美國國會可望通過短期開支方案以避免停擺，惟另一邊廂，投資者持續憂慮聯儲局可能提早「收水」，加上通脹升溫及供應鏈危機持續受關注，美國股市周四(9月30日)由升轉跌，道指中段最多曾480點，現報33,938點，跌451點或1.31%；標指報4,321點，跌38點或0.88%；納指報14,469點，跌42點或0.29%。

華頓商學院教授西格爾表示，對通脹飆升感到憂慮，警告物價快速上漲可能導致聯儲局加息速度較預期快，觸發美股調整。他預期，聯儲局將於11月開始縮減資產購買規模，明年中結束量寬(QE)，並考慮在明年某個時候開始加息，但通脹飆升可能令當局加速行動，推高債息和打擊股市。

零售股普遍受壓，家品銷售商Bed Bath & Beyond警告通脹及供應鏈問題將影響公司季度業績，股價急瀉22.07%。其他零售商齊受影響，家品同業家得寶(Home Depot)股價跌2.37%；藥品零售商Walgreens Boots Alliance亦跌2.48%。

銀行股回落，高盛急跌1.7%；摩根大通跌1.55%。晶片股回升，英偉達升逾1%；美光科技大致持平。

美債息周四窄幅上落，科技股喘穩，Facebook微升0.01%；Netflix急升2.5%；蘋果公司(Apple Inc.)則跌0.7%。

創投公司Social Capital創辦人帕利哈皮蒂亞(Chamath Palihapitiya)披露，已沽清所持電動車生產商特斯拉(Tesla)股份，以騰出資金進行其他投資項目。Tesla股價大致偏軟。