再有美國聯儲局官員陷入道德醜聞

繼早前有兩名美國聯儲局官員陷入炒股風波而提早退休之後，再有一位官員陷入道德醜聞。

外媒報道，美國經濟與政策研究中心(CEPR)發布「美國聯儲銀行的其他道德問題」報告，將矛頭指向里士滿聯儲銀行行長巴爾金(Thomas Barkin)。

該報告指出，巴爾金曾任管理顧問公司麥肯錫的高層主管，當中包括6年為麥肯錫財務主管(CFO)，亦有3年擔任公司風險主管(CRO)。

自2000年以來，麥肯錫協助其客戶藥廠Purdue Pharma最大化地增加鴉片類鎮痛藥物「OxyContin」，以獲得巨額折扣。麥肯錫事後面臨美國50個州的法律訴訟，遭遇嚴重的財務與商譽損失，2021年稍早才支付超過6億美元的和解費。

報告指，麥肯錫摧毀至少數百萬美國人的生活，而巴爾金當時擔任麥肯錫風險主管，其判斷能力非常令人懷疑。不過，目前沒有證據表明巴爾金直接參與麥肯錫的經營策略，而巴爾金則拒絕回應該報告內容。

報告強調，達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)和波士頓聯儲銀行行長羅森格倫(Eric Rosengren)的炒股醜聞不是唯一值得更嚴格審查的道德問題，包括巴爾金在內，其他聯儲銀行行長也值得深入調查。