中國再保險在港發行首隻巨災債券 保監局表歡迎

近日中國銀保監會發布《關於境內保險公司在香港市場發行巨災債券有關事項的通知》，支持有意願的境內保險公司在香港市場發行巨災債券，由中再集團旗下中再產險發起的巨災債券於今日(10月1日)在香港成功發行，為香港地區發行的首隻巨災債券，並有助拓寬內地巨災風險分散渠道。

該債券主要保障標的為國內颱風風險，集資額3,000萬美元。中再產險總經理張仁江稱，粵港澳大灣區作為內地颱風、強降雨災害最為嚴重的區域之一，做好巨災風險的有效管理對於大灣區建設至關重要。

巨災保險主要保障因發生地震、颱風、洪水等自然災害，可能造成巨大財產損失和嚴重人員傷亡的風險。巨災保險在應對重大災害、保障國計民生、平滑財政收支、助力構建韌性社會方面具有重要作用。

保監局行政總監張雲正表示，受惠中央政府給予明確支持，該局將加大力度以培育蓬勃的保險相連證券生態圈，致力提升承保能力、提高金融韌性和收窄保障缺口。

面對極端天氣事件愈趨頻繁及強烈，加上亞太地區急速城市化，促使保險相連證券成為減輕自然巨災風險的有效工具。巿場環境極為多變，亦令機構投資者對與經濟周期相關性較小的產品存在更大胃納。