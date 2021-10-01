麥嘉嘉：內地拉閘限電主因「煤電矛盾」

發改委正式印發《完善能源消費强度和總量雙控制度方案》，對於能耗雙控政策進行全面升級。能耗雙控目標嚴肅性進一步加强，同時對有關制度進行優化，未來將更加強調能耗强度目標而對於能耗總量目標給予一定的靈活性，同時鼓勵積極發展綠電滿足能源需求。

從國際比較來看，中國能源消耗總量保持在全球第一的水平，單位GDP能耗也遠遠高於英美等發達國家，節能减排面臨極大壓力。能源消費貢獻了中國碳排放總量的73%，降低能源消耗總量和能耗强度是實現碳中和的必由之路。

限電浪潮席捲全國，電價機制改革勢在必行。近期限電浪潮席捲全國，9月下旬以來愈演愈烈。不完全統計，目前已有超過20個省份出現限電現象，個別工業園區甚至出現「開一停六」等極端情況。限電一方面與能源雙控目標有關，更重要的是「煤電矛盾」的集中爆發，對比限電新聞與能耗雙控預計，可以發現兩者不完全對應，部分嚴重限電省份在上半年能耗指標上為雙綠色。

「煤電矛盾」由來已久，今年集中爆發為限電主因。中國長期以來對電價實行計劃管制，對煤價採用市場化放開，「計劃電、市場煤」的現象長期存在。為緩解該矛盾，中國2004年創立「煤電聯動機制」，然而從實際執行效果來看，受經濟環境及宏觀調控約束，中國煤電聯動機制調節十分滯後，煤電電價往往變現出「可下不可上」的局面，最後一次標桿電價調整仍停留在2017年。

2019年9月國家發改委、國家能源局聯合發文取消「煤電聯動」機制，煤電電價實行「基準+浮動」機制，浮動比例在基準電價基礎上下浮動不超過15%，上浮不超過10%，但是目前煤電「基準電價」仍維持此前煤電聯動時期的標桿電價水平，即仍參照2016年煤價水平。

煤電電價有望上漲推動盈利反轉，綠電交易與能耗雙控完美銜接利好新能源長期發展。當前新能源發電行業正處於加速發展黃金期。能耗雙控方案提出，在可再生能源消納量超過一定程度時，超出的量不再納入總量考核，但是仍納入單位能耗考核。這意味着政策明確能耗雙控政策將與綠色電力政策銜接。可留意火電轉型、純新能源營運商及水電股。

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士)