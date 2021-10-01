溫灼培：紐元有望扭轉近期弱勢

下周二(5日)及周三(6日)分別有澳洲央行與新西蘭央行議息，兩央行的議息結果均值得留意。現時大部分人會把焦點落在新西蘭央行身上，主因是根據紐元利率期貨價格變化顯示，下周新西蘭央行加息已是市場共識。

同時，即使下周加息後，市場估計到11月的議息會議，新西蘭央行仍有89%機會再次加息。以現時0.25厘官方息率，紐元息率已是高於7大貨幣，如於第4季加2次息，到年底，紐元息率將高至0.75厘，料這會大大增強紐元吸引力。

當然，大家會問為何新西蘭央行在貨幣政策上要如此勇進？相信這主要是該國通脹已高，以年率計高企3.3%水平，較央行定下的1至3%通脹目標為高。更重要是當地樓價高企，8月按年大幅飆升25.7%，相信這是迫使新西蘭央行作出行動的主因。

不過，紐元匯價在過去1周出現較大幅度下跌，箇中原因有3。首先，當地疫情轉差，新增確診人數突然出現急反彈，令人擔心新西蘭央行會否如預期加息；其次是近期紐元下跌，也是因為美債息持續攀升，增強美元吸引力所致。最後，市場擔心內地經濟增長會因限電放慢，可能會影響新西蘭出口。

由於內地經濟有中央政府好好管控，如經濟加快轉弱，政府是不會坐視不理。至於疫情，相信新西蘭政府亦有能力控制，因新西蘭人口不多，且當地接種疫苗已達65%。現時紐元較大支持於71美仙，維持年底目標73美仙。重點觀察是下周三會否加息，有助判斷未來紐元走勢。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培