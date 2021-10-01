貝萊德：投資者應學會適應高通脹　恒大對全球經濟影響微

外國媒體報道，貝萊德副董事長、瑞士央行前行長Philipp Hildebrand呼籲投資者要學懂適應通脹。

他說：「我確信，我們正在進入的是一個與之前幾十年非常不同的時代，通脹將會比過去更高。」他表示，全球經濟在新冠疫情後重啟，可能會導致未來12至18個月的通脹高企。他去年曾對物價壓力的積聚發出過警告。對於短期通脹的飆升是否是暫時的這一問題，他預計在可預見的將來市場將不得不面對通脹的勢頭。

他又說：「我認為，問通脹是臨時的還是持久的是問錯了問題，我認為兩者都是，關鍵是通脹會徘徊在較高的水平，市場將不得不習慣它。」

【恒大危機的影響】

他說：「我猜測，對全球市場的影響是有限的，在我看來，這並非明斯基時刻。」

對於中國整體，Hildebrand稱，由於相比經濟目標，中國優先考慮實現政治和社會目標，因此今年的增速出現了「異常的」下滑，這也是市場應當學會適應的。「總的來看，我們需要學着接受社會和政治目標至少和經濟增長一樣重要。」