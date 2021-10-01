KOKO HILLS新價單推42伙　折實入場費828萬元

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，周五(1日)推出第5號價單，涉及42伙。該批單位折實市值約4.89億元，戶型涵蓋一房至三房單位，包括8個一房戶、24個兩房戶及10個三房一套連工作間單位，實用面積由370方呎至737方呎，扣除最高21.5%折扣優惠，折實售價由828.5萬元至1,709.7萬元，折實呎價由20,776元至 26,808元，折實平均呎價22,131元。

第5號價單的入場單位為第5座12樓C室，實用面積370方呎，折實售價828.5萬元，折實呎價22,392元，至於最低呎價單位為第2座2樓E室，實用面積737方呎，折實售價1,531.2萬元，折實呎價20,776元。

發展商同日上載銷售安排第4號，將於10月10日發售共100伙，當中有85伙以價單形式推售，另有15伙以招標形式出售。其中有13個一房單位、40個兩房單位、41個三房單位及6個四房單位，實用面積由366至770方呎，折實售價為794.2萬元至1,750.8萬元，折實呎價由19,584元至25,312元，折實平均呎價為21,393元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO HILLS已沽出161伙，合共套現近19.2億元。項目已快屆現樓階段，屬短樓花期，預計明年9月取得入伙紙。

至於項目的第二期KOKO RESERVE亦於周五(1日)舉行項目體驗日，錄得約2,000人次參觀。至於展銷廳及示範單位亦將於明日(10月2日)開放予公眾參觀。該盤日前已公布首輪銷售安排，推出28伙以招標形式發售，以三房及四房單位為主，包括17伙三房戶，6伙四房戶及5伙特色戶，招標日期由10月10日開始。