星凱·堤岸首開放售樓處　吸引約1萬人次參觀

一手市場氣氛熱鬧，發展商積極推盤部署。其中藍田港鐵站的KOKO HILLS公布新價單及上載最新銷售安排，至於沙田星凱·堤岸首日開放售樓處亦錄約1萬人次參觀。

●日出康城LP10新一輪銷售沽144伙

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10周五(1日)推售179伙單位，當中有176伙以價單形式發售，另有3伙招標，實用面積由634方呎至1,523方呎。項目即日售出136伙，佔比例逾80%。

●KOKO HILLS新價單推42伙 折實入場費828萬元

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，周五(1日)推出第5號價單，涉及42伙。該批單位折實市值約4.89億元，戶型涵蓋一房至三房單位，包括8個一房戶、24個兩房戶及10個三房一套連工作間單位，實用面積由370方呎至737方呎，扣除最高21.5%折扣優惠，折實售價由828.5萬元至1,709.7萬元，折實呎價由20,776元至 26,808元，折實平均呎價22,131元。

第5號價單的入場單位為第5座12樓C室，實用面積370方呎，折實售價828.5萬元，折實呎價22,392元，至於最低呎價單位為第2座2樓E室，實用面積737方呎，折實售價1,531.2萬元，折實呎價20,776元。

發展商同日上載銷售安排第4號，將於10月10日發售共100伙，當中有85伙以價單形式推售，另有15伙以招標形式出售。其中有13個一房單位、40個兩房單位、41個三房單位及6個四房單位，實用面積由366至770方呎，折實售價為794.2萬元至1,750.8萬元，折實呎價由19,584元至25,312元，折實平均呎價為21,393元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO HILLS已沽出161伙，合共套現近19.2億元。項目已快屆現樓階段，屬短樓花期，預計明年9月取得入伙紙。

至於KOKO RESERVE亦於周五(1日)舉行項目體驗日，錄得約2,000人次參觀，至於展銷廳及示範單位亦將於明日(10月2日)開放予公眾參觀。該盤日前已公布首輪銷售安排，推出28伙以招標形式發售，以三房及四房單位為主，包括17伙三房戶，6伙四房戶及5伙特色戶，招標日期由10月10日開始。

●星凱·堤岸首日錄1萬人參觀 現場氣氛熱鬧

中洲置業旗下沙田星凱·堤岸周五(1日)開放位於九龍灣金利豐國際中心展銷廳予本年內曾認購各新盤的向隅買家優先參觀，現場人流絡繹不絕。

該集團營銷策劃總監楊聰永表示，首日開放售樓處已錄約1萬人次參觀，售樓處人頭湧湧，氣氛熱鬧，反映市場對鐵路沿線優質物業需求殷切。雖然參觀人次眾多，但整體睇樓過程流暢，輪候時間平均只需約30分鐘。

●柏傲莊再錄3宗終止買賣合約個案 共涉逾5050萬元

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。