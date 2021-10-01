《魷魚遊戲》火熱！Netflix股價破頂　寬頻商因流量大增索償

近期在全球掀起熱潮的韓劇《魷魚遊戲》，帶動Netflix股價周四(9月30日)創下619美元的歷史新高。然而，由於劇集熱播導致網絡流量大增，南韓電訊服務供應商SK寬頻(SK Broadband)為此而起訴Netflix，要求後者支付額外增加的網絡流量成本。

據外媒報道，SK寬頻表示，公司每年都在維護網路方面進行大量投資，而Netflix雖然有使用該公司的網路，卻沒支付任何費用，但其他內容提供商，如亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple Inc.)和Facebook都有支付。

SK寬頻表示，隨着《魷魚遊戲》等Netflix劇集作品在全球大獲好評後，Netflix的流量從2018年5月到今年9月累計已增加24倍。

對此，Netflix表示，公司已投入約7,700億韓圜，為南韓創造逾1.6萬個工作機會。然而，首爾中央地方法院在6月時做出裁決，認為Netflix應合理的就網路使用，向SK寬頻提供商付費，目前Netflix已對該裁決提出上訴，新的訴訟程序將於12月下旬開始。