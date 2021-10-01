美銀：油價今冬恐達100美元　並引發經濟危機

外國傳媒報道，美國銀行表示，全球能源危機可能幫助油價在2014年以來首次突破每桶100美元，並引發全球經濟危機。

天然氣的石油當量價格已經飆升了幾乎一倍，美國銀行稱，柴油需求激增可能推動原油也達到類似水平。美國銀行周五(1日)在一份報告中表示，鑑於貨幣和財政政策已接近極限，能源成本在經濟產出中所佔比例上升，油價上漲可能引發宏觀危機。

原油價格的上漲將受到3個因素的推動：天然氣價格高企促使消費轉向石油、寒冷冬季造成原油消費激增，以及美國重新開放邊境導致航空需求上升。

該行表示，如果所有這些因素疊加，油價可能飆升並導致全球第二輪通脹壓力，換句話說，距離下一場宏觀颶風僅有一場風暴之遙。隨着煉油商近幾個月將汽油生產放在優先位置，造成柴油庫存下降，柴油價格可能攀升至每桶120美元以上，其他用於取暖的油基燃料價格也已經上漲，美國的丙烷價格已經達到2014年以來的最高水平。

美國銀行還表示，除了天氣轉涼外，由於回報率低而導致的大宗商品投資不足，從長遠來看也將推動油價上漲。「原油價格必將出現多年的上漲。」