10月好兆頭？比特幣直線拉升　創7月以來最大單日漲幅

外國傳媒報道，比特幣大幅躍升，在短短幾分鐘內創下7月份以來最大單日漲幅。其他數字貨幣也上揚。比特幣在9月曾創下5月份來最大月跌幅。

這個最大的虛擬貨幣在紐約市場早盤一度上漲9.9%至47,742美元。萊特幣和EOS也上漲，外媒編制的虛擬貨幣指數一度升8.3%。比特幣在9月跌7.6%，因市場擔心中國和美國的監管壓力加大。

交易員們為周五(1日)漲勢提供了各種可能的原因，同時指出市場的細分使得數碼資產容易受到價格波動的影響。一些人提到聯儲局主席鮑威爾周四(9月30日)早些時候的評論，而其他人則提到了技術分析師密切關注的價格水平。

虛擬貨幣交易所Luno Pte的亞太區主管Vijay Ayyar說：「我們可能從這裏看到與傳統市場開始脫鈎，不過這麼說可能還嫌太早。但去年全年還沒有完成的整體敘事可能正在形成。尤其是鑑於美國債務上限和中國監管打壓等諸多不確定因素。虛擬貨幣似乎正處於自己的牛市周期中，並繼續走高。」

鮑威爾周四在國會聽證會上表示，他「無意」禁止虛擬貨幣。不過他補充，穩定幣可能適合進行監管。

儘管9月下跌，但比特幣在第3季仍上漲了25%。相比之下，其第二季大跌41%。