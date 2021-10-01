嘉湖山莊10月即「開齋」　三房戶670萬售出

踏入10月份部分藍籌屋苑速錄買賣，天水圍嘉湖山莊錄本月首宗成交，屋苑一個三房單位以670萬元售出，低市價約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌居屋康山花園8座低層D室，實用面積約431方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價約773.8萬元，呎價17,954元。原業主於2011年11月以350萬元買入單位，帳面獲利約423.8萬元，升值約1.21倍。

●北角光超台B座低層1室，實用面積約434方呎，兩房間隔，獲區外首置客以686萬元承接，呎價約15,806元。原業主於2016年6月以478萬元購入單位，持貨5年帳面獲利208萬元。

●堅尼地城卿旺大廈高層B室，實用面積約394方呎，兩房間隔，新近以月租2.1萬元租出，呎租約53.3元。新租客為外籍人士，見單位享全海景，兼附有裝修及家電，即決定承租單位。

－－－－－－

九龍區

●大角咀港灣豪庭7座中層C室，實用面積約490方呎，三房連套房間隔，望開揚公園景，最新以970萬元沽出，呎價約19,796元。原業主於2003年12月以241.8萬元買入單位，持貨至今帳面大幅獲利728.2萬元，單位升值3倍。

●長沙灣碧海藍天1座低層H室，實用面積約577方呎，三房間隔，以1,050萬元成交，呎價約18,198元。原業主於2006年12月以約320.1萬元購入單位，持貨約15年帳面獲利約729.9萬元，物業升值約2.3倍。

●奧運站凱帆軒2座高層A室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以每月租金1.95萬元租出，呎租約41.8元。

－－－－－－

新界區

●天水圍嘉湖山莊錄本月首宗成交，屋苑景湖居3座中層A室，實用面積約635方呎，原以700萬元放盤，業主見上月區內成交減慢，擔心樓價下調空間擴大，減價至670萬元沽出，呎價約10,551元，低市價約5%。

●元朗映御上月錄5宗成交，一房戶佔3宗，其中2座低層B室，實用面積約369方呎，一房間隔，叫價570萬元，議價後以558萬元成交，呎價約15,122元。原業主於2016年3月以374.4萬元一手買入單位，持貨5年帳面獲利約183.6萬元。

●將軍澳首都上月錄7宗成交，平均實用呎價約14,081元，屋苑1座左翼高層D室，實用面積約708方呎，三房連套房間隔，成交價988萬元，呎價約13,955元。

●上水名都3座中層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，原開價580萬元，減價至560萬元沽出，呎價約14,322元。原業主於2017年5月以約470萬元購入單位，現轉手帳面獲利約90萬元。