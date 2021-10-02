東方日報B1：超級股災10月來襲　美股6凶兆似足3大冧市前夕

港股9月在多個中資板塊洗倉下，市值最多曾蒸發2.9萬億元，以香港去年本地生產總值(GDP)約2.71萬億元，相等於一年經濟總值化灰！惟全球股市恐未震完，皆因環球正面對一場能源危機，且通脹急升溫，加上內地監管陰霾持續，港股繼跌穿24,000關後，走勢明顯轉弱，10月 「傳統股災月」魔咒應驗機會仍高，提防超級股災將至。

美股估值高企已是人盡皆知，展望10月，市場關注美國國會有關債務上限的爭議，以及基建方案及財政預算等進展，料市況難有改善。道指繼周四挫逾546點後跌勢未止，周五早段曾挫58點，低見33,785點；標指挫19點，報4,288點；以科技股為主的納指則跌124點，報14,324點。

最新數據顯示，美國9月ISM製造業採購經理指數（PMI）報61.1，仍處於擴張區間，好過預期的59.5。聯儲局最重視的通脹數據─個人消費開支物價指數(PCE)於8月份按年增長4.3%，高過預期；撇除能源及食品的核心PCE通脹為3.6%，同樣勝預期。另邊廂，歐洲9月消費物價指數(CPI)按年升3.4%，超出預期，更創下2008年以來新高。

技術走勢顯示，道指已於9月初跌穿今年初以來的上升軌道，其後反覆向下。華爾街大行更齊唱淡美股，摩根士丹利早前下調美股評級至「減持」，預計隨着聯儲局準備收緊寬鬆貨幣政策，股市將經歷一段坎坷之路。多間大行如高盛、花旗等亦警告高估值增加美股跌市風險。

外媒引述期權市場交易數據指，有神秘大戶利用「領式期權策略(Collars)」，押注標指今年底前最多跌約兩成！據了解，該名大戶賣出一批行使價為3,480點(較現水平低19%)的認沽期權及行使價為4,505點的認購期權；買入一批行使價4,135點的認沽期權(較現水平低4%)，所有期權均於12月底到期，涉及倉位金額達9,400萬美元。

就連長期看好美股的「大好友」、策略諮詢公司Fundstrat Global Advisors共同創始人Tom Lee也警告，標指10月恐出現一成調整。此外，有關債務上限危機的討論捲土重來，若市場對此感到擔憂，債市可能會出現恐慌，並波及到股市。

美股著名分析員、券商Miller Tabak分析師Matt Maley亦提醒滯脹很快發生，屆時股市將很快出現負面反應。他曾表示，此刻美股在6方面與1929年、1999年和2007年的股災前牛氣沖天十分相似，並警告大幅調整是無可避免。第一是美股處於高位，標指成分股的市銷率(市值與收入比例）約為3倍，屬於歷史高位，更遠超2000年科網爆破前；第二是「殼股」太猖狂，上次相似情形要數到1928至1929年；第三為投資者借錢入市的槓桿率升至高峰，與1920年和2000年類似。

第四乃虛擬貨幣狂熱，比特幣價格於過去一年累升3.2倍，以太幣升幅更接近8倍；第五是散戶大舉入市，散戶如今佔美股日均成交量的比重達20%，類似情況是1929年和1999年；六則是公司不賺錢但股價活躍亂跳，由1998年至2000年許多無利可圖的公司在投資者魚貫湧入股市的追捧下，股價愈飆愈高，目前亦一樣。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，美國聯邦政府除了面對觸及債務上限的問題外，央行更開始承認通脹升溫，商品急劇上升，歐美爆發能源荒相信入冬後供應更緊張，天然氣推升石油價格，導致企業成本上升，影響盈利。他認為，美股第四季調整是無可避免，最差的情況是年尾才見底。

另方面，今年第三季科技股暴跌，成為拖累港股差絕全球的重要因素之一。德林證券董事總經理黃仲祺表示，經過多月以來監管政策陰霾，內地科技股板塊仍不宜沾手，持貨者應候反彈沽貨離場。他預期，踏入10月和第四季將會是內地科技股的整固期，如果第四季整體表現喘穩，未有繼續尋底，明年上半年始有望扭轉弱勢。

值得留意的是，10月開局首日亞洲主要股市向下。其中，日經指數最多一度暴瀉770點或2.62%，收市仍挫681點或2.31%，報28,771點，連跌5日，失守29,000點關，創近一個月收市低位。

近季本港科技股被洗倉，惟相對疫情初期，科技板塊仍累積一定升幅，加上大部分新興企業存有較高負債，只是基於市場在疫情間對其業務有較大憧憬，所以不介意給予較高估值。然而，新興企業始終仍處於發展階段、變數較多，以近期科網監管風波為例，一旦龍頭公司出事，隨時引來全個行業震盪。

科技股佔指數權重比例不小，不少散戶寄望「股王歸來」，可帶動港股在第四季追落後。惟他提醒，不看好科技股可帶動末季整體港股表現。

以往股災發生前，總會有連串「凶兆」。如1987年美股的「黑色星期一」，美股在10月16日星期五急瀉後，亞洲區股市跟隨下挫，更出現恐慌性拋售，恒指單月急瀉超過四成。隨後2008年因美國次按危機，多家金融機構陷入財困而爆發環球金融危機，也因市場憂慮環球經濟衰退，出現恐慌性拋售，恒指該年10月跌逾兩成。今年投資者需密切留意會否有重大國際金融事件，以防10月股災重演！

另方面，港股美國預託證券(ADR)周五早段受壓，阿里報140.6元，較香港周四收市價低1.6元，騰訊則報457.8元，較港低3.6元。按比例計，恒生指數仍跌124點。