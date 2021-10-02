美股道指收市升482點　納指全周累跌3%

市場對聯儲局「收水」的憂慮稍為緩和，美股周五(1日)反彈。道指收報34,326點，升482點或1.43%；標指收報4,357點，升49點或1.15%；納指收報14,566點，升118點或0.82%。

全周計，道指、標指、納指分別累跌1.36%、2.21%、3.2%。

再有聯儲局官員發表鴿派言論，指2024年之前不應加息。外媒報道，明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利(Neel Kashkari)接受採訪時表示，他不認為聯儲局在2024年以前需要加息。

他相信，就業市場在完全康復之前還有很長的路要走，認為通脹飆升與重新開放過程中的障礙有關，例如供應鏈問題。惟他補充指，「在不太遙遠的將來」縮減買債規模是合理的。

對於後市，AMP Capital投資策略主管Shane Oliver警告稱，美國股市的季節性疲軟將持續到10月中旬，股市出現更嚴重調整的風險仍然很高。

高盛常務理事Chris Hussey周五表示，對增長放緩、貨幣政策將逐步收緊、財政刺激措施到期、海外金融風險和供應鏈瓶頸等因素的擔憂，共同影響了投資者情緒。

個股方面，串流媒體平台Netflix股價繼周四創下歷史新高後，周五收報613.15美元，升0.46%。

網上會議軟件Zoom收購Five9的交易遭後者否決。Zoom股價升2.32%；Five9股價升4.71%。

蔚來汽車公布，其於9月汽車交付量為10,628輛，按年增長126%，其股價先升後回軟，收跌0.73%。

Lordstown Motors擬以2.3億美元，把其位於俄亥俄州的工廠出售予富士康，其股價收跌18.3%。