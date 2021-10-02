1周10大驚奇︰神秘大戶出手！重倉押注美股年底暴跌20%

美股於近日戶現轉勢迹象，道指已連跌四周，不復此前強勢。繼華爾街大行此前紛紛警告美股將出現調整，近日更有神秘大戶出手，於期權市場大手押注標指連底前暴跌！隨着美國債務上限於國會爭端不斷，加上聯儲局「收水」在即，美股已在危險邊緣。

【1、大戶押注期權 估標指年底前最多跌兩成】

外媒引述期權交易數據指，有神秘大戶利用「領式期權策略(collars)」，押注標指今年底前早多下跌約兩成！據了解，該名大戶賣出了一批行使價為3,480點（較現水平低19%）的認沽期權及行使價為4,505點的認購期權；同時買入一批行使價4,135點的認沽期權(較現水平低4%)，所有期權均於12月底到期，涉及倉位金額高達9,400萬美元(約7.33億港元)。

透過上述一系列操作，該名大戶將在標指跌至4,135點時獲得最大回報。Oppenheimer衍生產品策略聯席主管Chris Murphy估計，屆時其倉位總價值將達到約29億美元(約226億港元)，相當於近30倍的回報！

Murphy續表示，該大戶買入的認沽期權行使價為4,135點，正好是標指200天平均線的水平，一但跌穿該支持位，就會有更大的下行空間。他直言︰「這是一個有顯著規模的看淡交易。」不過，他亦指出，該大戶有可能是坐擁大股票，所以才透過期權對沖，以保護其投資組合免受股災衝擊。

【2、印度神童指30年前可怕景象會重現 全球逃不掉？】

近日港股跌跌不休，不同板塊輪流大調整，原來一切一切都盡在「印度神童」阿南德的掌握之中。早前已多次言中世界大局的阿南德，近期發布新影片預言，火星與土星將於明年合相，最大鑊是約30年前也有此星象出現，「恐怕人類會面臨一波巨變，全球都逃不掉。」

阿南德曾預言，「木星7月21日開始逆行，8、9月木星逆行在魔羯座，恐對世界不利」，結果由8月份起，各國都禍事連連，例如希臘、土耳其出現野火、海地有7.2級強震、塔利班重奪阿富汗政權。對香港而言，恒生指數於7月27日一度大冧1,444點，當日收市略為收窄亦跌1,106點。踏入9月份，更是連日下跌，一度跌穿24,000點心理關口。

他說，動盪情況要直至11月才會結束，因為屆時「木星在11月21日離開魔羯座前往水瓶座」，生活開始好轉，而12月起經濟才會稍微復甦。不過仍未擺脫危機，明年4月份，火星將與土星合相，到時將面臨又一波變化，甚至衝擊全球經濟。

他透露，屆時除了新冠疫情外，其他包括經濟、股市於一年內都會受到影響；而1992年也曾發生過火星、木星合相，是不祥之兆。而1992年曾爆發過波斯尼亞戰爭；泰國有幾十萬民眾參加集會反對軍人干政，導致最少有幾十個示威者喪生；深圳發生股災，震驚全國；另印度發生教族騷亂，1,100多人死亡......

【3、《沽注一擲》Michael Burry：聯儲局完全喪失信用】

長時間提醒股民「股災將至」的電影《沽注一擲》(The Big Short)主角原型的Michael Burry最新將矛頭對準美國聯儲局。他發文抨擊聯儲官員的炒股醜聞，認為當局完全喪失信用。不過他不久之後又刪除了這貼文樣。

Michael Burry表示，債券和股票市場依賴於一個完全喪失信用的聯儲局。他提到了聯儲對全球金融危機的管理不善、2019年三次降息的決定，以及本月曝出的該行兩位地區總裁卡普蘭(Robert Kaplan)和羅森格倫(Eric Rosengren)去年買賣股票和其他證券的消息。

他的發文附上了卡普蘭最新財務披露表格的截圖，顯示這位官員在2020年交易了價值數百萬美元的特斯拉、雪佛龍、強生和其他股票。卡普蘭和羅森格倫本周都宣布辭職，羅森格倫以健康問題為由辭職。

【4、傳奇災難預言家：美股泡沫勁過大蕭條時期 隨時會爆！】

被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理聯席創辦人Jeremy Grantham表示，美國股市正處於一個較1929年股災和2000年互聯網泡沫破裂之前更瘋狂的泡沫之中。

他表示，股市泡沫的終結「就像殺死一個吸血鬼」，因為市場信心十足，對任何壞消息都不予理會。但他認為這種情況不會永遠持續下去，預計未來幾個月將出現大幅下跌，標普500指數未來幾個月可能下跌10%或更多。他指出，網紅股、特殊目的收購公司(SPAC)及虛擬貨幣大行其道，表明了金融市場過於自信，將難逃一跌。

他直言市場太過樂觀，即使數據與之相反，市場也沒有理會。他提醒投資者，若無視周圍的壞消息，吸血鬼般的股市可能會持續一段時間。

他又指，美股在2020年6月就出現了泡沫，自此以來標普500指數已經上漲約40%。然而，沒有人能準確預測泡沫何時爆破，「現在任何時候都可能發生」。

【5、摩通CEO：美債務上限危機恐釀災難 已為此作準備】

摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)表示，該行已開始為美國觸及債務上限的可能性做準備，但預計決策者會找到解決方案，以避免潛在的災難性事件發生。

戴蒙表示，該行已經開始對可能發生的美國信用違約將如何影響回購和貨幣市場、客戶合同、其資本充足率以及評級機構將作何反應進行情境規劃。他續稱，摩通正在梳理客戶合同作準備，又指上次為此做準備花費了1億美元。

美國財政部長耶倫早前警告，如果國會在10月18日之前不提高聯邦債務上限，財政部將無法支付政府的所有帳單。

【6、《富爸爸》作者警告 美股10月大崩盤】

外媒報道，暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)近日再發文，警告美股10月將出現「巨大」崩盤，呼籲投資者先行清倉，待調整過後再執平貨。至於黃金、白銀及比特幣則可繼續持有。

清崎又指出，美國的債務危機緊迫，政府已缺錢，若不提高債務上限，政府可能會有停擺風險。美股大瀉的骨牌效應，將使房地產也一起崩盤，而中國恒大的危機也將蔓延至美國。

【7、美參議員炮轟鮑威爾是「危險人物」 反對他連任】

美國債務問題愈惡化、資產泡沫膨脹，與聯儲局的縱容不無關係。外媒報道，美國民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)周二(28日)炮轟鮑威爾是「危險人物」，指他削弱了金融業監管和銀行壓力測試標準，表明將將反對他連任聯儲局主席。

沃倫列舉了幾個在鮑威爾領導下聯儲局放鬆部分金融危機後銀行業監管的例子，並懷疑對沖基金Archegos的「世紀爆倉事件」與沃爾克規則(Volcker Rule)被削弱有關；不滿於資產高達7,000億美元的大型銀行流動性要求被削減，並質疑銀行壓力測試放寬及股票回購不加限制等，擔心重蹈2008年金融危機覆轍。

沃倫稱，放鬆金融業監管可能會引發另一場災難，美國銀行業迄今為止能夠避免重大問題是因為鮑威爾「很幸運」，但「運氣總有用完的時候，2008年華爾街崩盤就是實例」。她稱，2008年金融危機的種子是聯儲局等主要監管機構在此前幾年播下，斥該些監管機構當時拒絕從嚴監管大型銀行。

【8、港家庭負債佔GDP比重達91.8% 遠高於日本新加坡】

金管局發表的貨幣與金融穩定情況半年度報告，顯示今年上半年本港家庭負債佔本地生產總值(GDP)的比重升至91.8%，續創新高。結合國際清算銀行數據作對比，家庭負債比重已經連升11個季度。對比起區內其他經濟體，日本首季家庭負債佔GDP比重為67.3%，新加坡則為56%，香港向來都較「出類拔萃」。

上半年香港的家庭負債佔GDP比重較2020年下半年上升0.8個百分點，原因是家庭負債增加，推高該比重4個百分點，但大部分被名義GDP反彈所抵銷。而家庭負債以住宅按揭貸款為主，佔約6成，其他私人用途貸款佔約兩成半，惟兩者近年普遍都錄得增幅。

報告指出，上半年家庭負債增長4.4%，惟仍較疫情前的2019年增速為低，其中整體私人貸款增長為5.3%，較去年下半年增3.1個百分點，惟住宅按揭貸款增長4%，以半年計，減慢0.7個百分點。

金管局解釋，雖然家庭負債佔本地生產總值的比率，經常被用作評估家庭財務狀況的簡單指標，但要作全面評估，仍需考慮家庭的整體資產負債狀況，包括資產水平及資產與負債的結構。

報告指出，2019年香港的家庭資產淨值對負債比率及家庭安全資產對負債比率分別處於11.2倍及2.88倍的高位，遠高於大多數其他發達經濟體，顯示香港家庭整體財務狀況穩健，有強大緩衝抵禦潛在的金融及經濟衝擊。

金管局認為，考慮到這些貸款的審慎風險管理及良好信貸質素，涉及的信貸風險屬可控水平。超過9成的家庭負債為有抵押貸款，主要為住宅按揭貸款及以金融資產作抵押的財富管理墊款。

星展銀行(香港)經濟師謝家曦相信，整體上家庭負債風險仍屬可控，因為整體樓市表現穩健。家庭負債增加，究其原因，政府早前放寬按揭成數，加上目前按揭息口低，吸引買家加大槓桿入市。該行料今年全年樓價將會升一成，而GDP則增長6%，亦即家庭負債佔GDP比重仍將繼續有上升空間。

【9、通脹殺到！衣服變貴 棉價為何升至十年高位？】

國際棉花期貨於周二(28日)升穿每磅1美元，是近十年首度衝破該關口。主要因為近年氣候極端及物流受阻，全球服裝生產成本抬升，導致服裝售價上升。

外媒指，今年以來，棉花期貨價格已飆升28%。而棉花主要產區的收成陷入困境，包括美國棉田受暴雨侵襲，印度棉田遭蟲害；與此同時，棉花需求持續上升，墨西哥及中國採購量創新高。此外，運費高漲及地緣政治衝擊供應商。

生產及供給出問題，推高棉花價格，亦將導致服裝生產成本向上，擠壓業者的利潤；如果零售商將上升的成本轉嫁予消費者，各類服飾價格勢必上升。

【10、英國再有3家能源公司倒閉 入冬後恐陸續有來】

能源危機惡化，三家英國能源公司被迫關門，當地累計超過170萬名用戶失去供應商，市場預期政府或會出手救亡。自8月初以來，英國已經有10家公用事業公司倒閉，英國商務大臣關浩霆(Kwasi Kwarteng)更警告，今年冬天可能會有更多供應商破產。

外媒報道，隨着天然氣價格飆升，三家英國能源公司Igloo Energy Supply、Enstroga和Symbio Energy宣布倒閉，共涉23.3萬客戶，人數佔整體不足1%。這些公司客戶將由英國天然氣暨電力市場監管署(Ofgem)進行協調，轉移到其他能源供應商。

報道分析，最近的倒閉潮加劇英國政府介入的可能性，隨着冬天到來，電力和天然氣通常會因應供暖需求而上漲，若然沒有政府介入，成本不斷上漲下，那些大型供應商難以再增加客戶。