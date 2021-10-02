致富智庫：邊個話有錢人一定大使？學「股神」慳出個未來

有「股神」美譽的美國富豪巴菲特，據福布斯富豪榜於7月的統計顯示，其坐擁約990億美元(約7,722億港元)身家，位居世界十大富豪之一。或許人人以為有錢人一定會豪使，10個有11個會食好着好，除了住大屋，亦會手持多部名車；但這位真正「超級富豪」卻未有胡亂揮霍，反而生活儉樸，小編綜合了「股神」十大節儉方法，不如一齊來偷師。

【1、一間屋住足逾60年 「人生第3棒投資！」】

你可能會問有哪位富豪不會住在豪宅內，且稱得上富豪，應該手持多幢物業，但巴菲特卻例外。據悉，他仍居於內布拉斯加州奧馬哈市的房子內，當時買入價為3.15萬美元(逾24.5萬港元)，物業至今逾60年「身價」已累升不少，但「股神」卻無意遷出及出售。

巴菲特曾經指出，自己做過的一筆快樂投資，就是在1958年買樓，現在還住在那裏，「這房子是我人生第3棒的投資，我不會用它來交換任何東西」。他指，「如果花1億美元能買讓自己更快樂的洋房，我會做，但不用了，因住在原本的樓才令自己感到最幸福、有許多美好回憶，這不會因買很多樓而感到快樂」。

【2、同一幢辦公室工作逾50年】

除了自住的地方，巴菲特工作的地方亦是自上世紀60年代加巴郡以來，一直在同一幢辦公室工作。

早在2017年他於專訪中談到公司奧馬哈總部時稱：「我們有25個人在辦公室，一直是這25個人，完全相同的那些人。我們在巴郡沒有任何委員會、沒有公共關係部門，亦沒有投資者關係部，更沒有總顧問，我們只是不去做任何形式上的事情」。

【3、每朝吃廉價早餐】

正所謂一日之計在於晨！在每天正式工作之前，每朝吃上一頓豐富早餐可能是大部分人認為最必然的事，而富豪家中亦定必會有一位大廚長駐，隨時為主人準備好最奢侈的餐單，甚麼參茸海味、鮑蔘翅肚等等。

對於巴菲特而言，他選擇在開車返工的途中，路經連鎖快餐店麥當勞，更不可思議的是一般只會花上2.38美元，吃兩條香腸加杯可樂。偶然想「豪一點」，就會用3.89美元買煙肉、雞蛋配芝士餅乾三文治做早餐。

他多年深交好友、美國微軟始創人蓋茨曾透露，巴菲特的飲食習慣令人驚訝，他基本上一直堅持吃他6歲時喜歡吃的東西，主要愛吃漢堡包、雪糕及可樂。由此可見，「股神」所食的都不一定是貴價食物。

【4、不追逐名牌 產品夠用就好】

非單是吃的，巴菲特連經常用到的物品亦很基本。相信隨着蘋果公司(Apple Inc.)剛推出最新的智能手機iPhone 13，可能大家已經入手，或者正計劃換新機，但「股神」之前一直使用諾基亞的摺疊手機，直至2020年2月的採訪時他透露，剛得到一部iPhone 11的手機，但是由朋友所贈送的！

講到最貼身的，不得不提男士的西裝了。有報道指，巴菲特現在只愛穿他於2007年認識、一位李姓的中國裁縫師所設計的西裝。他在2017年的採訪中指，「它們非常合身，...很多人讚賞它們漂亮，我已經很久沒有得到有關我外觀的讚美，但自從穿上李夫人設計的西裝，便得到了很多美言」。所以，選擇質量好的商品，能讓你穿很久，而不是因為有品牌就購買的衣服。

【5、買車專吼減價貨】

不單止手機、衣着，連代步的汽車，巴菲特都是好「貼地」。他的女兒蘇茜指出，他喜歡買可以減價買到的車，好似那些被冰雹損壞了的汽車，經過修理後，看起來跟新的沒有多大分別。她又指，「爸爸一直開着同一輛車，直到我告訴他這輛車太遜，該換新車了」。

巴菲特在2014年亦對外解釋他的買車的習慣，或者就是沒有買車的習慣。他坦言，「事實上，我每年只開大約5,600公里，所以我很少買新車」。所以，很難想像有日會見到「股神」開著過百萬元名車穿州過省的奇景。

【6、愛玩橋牌 嗜好經濟實惠】

嗜好人人都有，有些好動、有些愛靜，生活得平實如巴菲特亦不只工作及投資，他的娛樂就是玩橋牌，每星期都會花上8個小時去玩，並自稱是一個橋牌上癮者。

他於一次專訪時笑說，「如果有3個合適的獄友，我不介意去坐監，這樣的話，我們就可以一直玩橋牌了」。由此可見，他對橋牌的熱愛有幾大。

【7、善用優惠券】

不要以為各個品牌的優惠券只是女士的恩物，其實好多有錢人都好深明應慳則慳的道理。蓋茨又爆料指，記起一次與投資者的旅行，期間巴菲特便使用了優惠券來支付他們的膳食。

蓋茨表示，「還記得我們一起去香港旅行時，決定在麥當勞吃午飯時的笑聲嗎？巴菲特提出要請客，然後從口袋內拿出...優惠券」。

【8、愛用現金 少刷卡】

目前電子支付技術先進，人人透過智能手機輕易按幾個掣，便能輕鬆購物，甚至乎比使用信用卡結帳更方便，但巴菲特偏偏愛使用現金。他曾表示，多達98%時間均使用現金結帳。

受新冠肺炎疫情的洗禮，現今鼓吹多用電子支付，而少用現金，所以「股神」的舉動，看似有少許「脫節」，不過有研究指出，減少刷卡確實可以節省不必要的消費。巴菲特亦有一句名言：「不要把消費剩下的才儲蓄，要先儲蓄再消費」，正正導出他的理財哲學。

【9、慳錢美德實踐於生活中】

巴菲特的節儉美德，更活生生套用於日常生活之中。據聞，他第一個小朋友出世後，並沒有花錢去買搖籃，而是將梳妝台的抽屜，改裝成BB睡覺的地方。到了第2個小朋友出世時，他仍然沒有買搖籃，進化到有一張BB床，但都是向朋友借回來的。

將抽屜DIY成為BB瞓覺的地方，雖然符合現時環保的大趨勢，但對於目前少生育的年輕父母未必明白及接受，但「股神」的思維模式是利用已有資源，防止不必要的花費。

巴菲特曾經解釋：「若買了不需要的東西，很快就得賣掉你需要的東西」；並進一步指出，「一個非常富有的人，應該讓他的孩子有足夠的金錢去做任何事，但又不至於無所事事」，相信就是他對小朋友的教養方法。

【10、重視關係 非物質可取代】

巴菲特在2009年與一班商學院學生接觸，為自己的節儉生活解畫時稱，「你買不到健康，也買不到愛情」，「我寧願和我喜歡的人一起在俱樂部打高爾夫球，而不是在世界上最豪華的高爾夫球場上...我對汽車亦不感興趣，我的目標並不是令他人羨慕」。

他的女兒蘇茜於2017年另一次訪問時談及父親，她稱，「這是真的，他並不關心是否有錢。相反，他重視家庭」。她又補充，「他有一堆曾孫，他知道他們每個人在做甚麼，並了解每個孩子的生活如何」。

他的好友蓋茨亦指雙方的友誼與錢無關，更多的是出自日常生活中對朋友的關心。蓋茨舉例每次到訪巴菲特家鄉，他都會親自開車去機場迎接，又經常打電話，以及以電郵發送他認為蓋茨會喜歡的新聞剪報。

以上種種都反映出「股神」巴菲特與普遍「富豪」不一樣的生活方式，你又認同幾多呢？當然大家不用照單全收，僅作參考而已，但他有句名言確實值得分享一下，就是「開始存錢並及早投資，這是最值得養成的好習慣」，一齊坐言起行吧！