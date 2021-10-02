【食息．勝也】港元定存息率有3厘？銀行為吸客去到盡...

第2期消費券相信已經到大家手中，雖然未能「折現」，不過慳回日常使費的錢，又可以錢滾錢。近排港股表現麻麻，不少人選擇先揸現金。以為香港存款利息低？依家同你計計數。

首先要知道，中小型銀行十有八九都比大型銀行高息。市面上，港元定存息頂點，莫過於富邦銀行的手機開戶迎新優惠，新客戶成功開立戶口，可享特息定存年利率3.28厘，限全新資金5萬元，存期3個月，亦即可以收息410元，優惠期僅至10月底。

如果想高息長長久久，不妨考慮虛擬銀行。天星銀行(Airstar Bank)最積極，優惠期內成功開戶之客戶可享活期存款年利率5厘，只適用於首2萬元，開戶日起95天內更享有「利率不變保證」，亦即可以袋260元息，已經夠請飲茶。其他客戶首2萬元亦有1.2厘年息，高過普遍傳統銀行。

眾安銀行(ZA Bank)港元活期也有0.7厘息。而匯立銀行(WeLab Bank)玩法就比較特別，「GoSave定期存款」參加人數愈多愈高息，年利率達0.75厘，存額10元至20萬元。

傳統銀行亦不輸蝕，工商銀行(亞洲)手機新開戶可享3厘年息，限5萬元封頂，存期3個月，另有其他細則。長期定存方面，集友銀行推0.75厘年息優惠，20萬起存，6個月期。

外幣定期存款同樣是一眾中小行的廝殺戰場，去富邦銀行兌換貨幣兼開立定期存款戶口，可享人民幣年息8.8厘，但存期只有一星期，一個月亦有4.88厘，特惠期至年尾。

上海商業銀行以全新資金開立人民幣定期存款戶口，優惠期內3個月可享2.45厘。招商永隆銀行上月29日推快閃定期優惠，人民幣6個月年利率高達2.75厘，10萬至1億元人民幣都受。

*以上存息優惠或受條款及細則約束，以各家銀行最新公布為準。