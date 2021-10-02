iPhone 13銷量穩健！券商續看好Apple中長期表現

蘋果公司(Apple Inc.)新款旗艦機iPhone 13開售數周，中信証券發表研究報告指，看好其未來銷量的高確定性，以及圍繞智能手機衍生出來的可穿戴設備、軟件服務、AR/VR(擴增實境/虛擬車實境)、智能汽車等業務的高成長性。繼續看好公司的中長期配置價值。

過去5年蘋果股價上漲幅度遠超同期標普指數，主要原因是包括︰第一、智能手機、可穿戴設備、軟件服務業務增長帶動公司5年淨利潤增加接近1倍；第二、公司依托強大的硬件安裝基礎、消費者忠誠度、垂直整合能力、軟件及操作系統、服務生態，實現了由「硬件公司」向「平台公司」的轉變，帶動公司5年估值上漲接近1.7倍。

該行認為，蘋果公司核心競爭優勢並非單純的產品定義能力，更多在於「依托龐大iPhone用戶群以及強關聯軟件服務建立的iOS生態系統」，使得用戶粘性顯著高於行業平均水平。

展望未來，憑藉龐大的存量用戶基礎，以及全面平台技術及創新能力，公司智能手機、可穿戴業務、軟件服務等仍將持續構成公司短期業績、中期成長性的支撐。