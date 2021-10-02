MeWe創辦人控訴Facebook壟斷　建議加強監管

社交媒體MeWe創辦人Mark Weinstein近日撰文指，Facebook(Fb)在過去兩年中一些行為令人不安，更直言Fb是壟斷企業，利用其資本優勢阻礙競爭。

Weinstein表示，Fb早前計劃斥資數十億美元，使用來自Oculus和它收購的其他公司的虛擬實境技術來創建一個3D數碼世界，計劃讓每個人始終完全沉浸在其生態系統中，沒有任何新興平台能夠擁有構建類似東西所需的先進技術、基礎設施、資源和龐大的用戶群。其次，Fb宣布，在明年底前向內容創作者支付超過10億美元的費用，而資金有限的社交媒體公司無法以這種價格規模競爭創作者及其內容。

Fb亦推出了新聞訂閱服務，可以借此作為交換條件，以取消合作威脅新聞媒體；在收購新公司失敗後不餘力地打壓對手；利用數據及用戶人數作出反競爭行為等。

Weinstein認為，需要一種新的反壟斷監管方法來應對這一挑戰，內容創作者和新聞製作者的獨立性必須受到保護，使其免受Fb的「報復」；並且改變數據控制的法規，打通數據壁壘。