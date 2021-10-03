王昕媛：集採過後又現撈底機會？

值得關注的是，此次集採共有48家企業參與，其中44家中選，中選率接近92%。相比第一批高值耗材心臟支架的國採，此次人工關節集採外資參與度明顯提升，說明大家深刻意識到生存環境改變後，必須通過集採贏得基本盤。

按2020年採購價計算，本次公立醫療機構人工髖、膝關節採購金額約200億元，佔高值醫用耗材市場的10%以上。儘管佔比不高，但是大家都知道，醫院的真實使用量預測一直存在爭議，因此，導致很多品類的集採採購量可能在發生以下情況：半年已經完成一年的採購任務。那麼問題來了，之後的採購怎麼辦？按照目前的形勢來看，很大一部分醫院使用了集體品牌的集採外品種。所以，從企業端來說，通過獲取集採「基本盤」，儘管讓利了，但是由於集採醫生使用習慣因集採的改變而改變。因此，把握產品快速迭代的方針，同時擴大醫生治療手段教育，有助於提高集採後的市場份額。

所以對於已經完成集採的企業來說，階段性利空出盡，回顧上年微創集採後的走勢，來預判一下本次的反彈幅度吧。

此外，藥品方面，2021年國家醫保藥品目錄名單已經形成，下一步將組織開展專家評審等相關工作。按照此前進度說明，9至10月份進入談判階段，10至11月份公布結果。因此，對於擁有胰島素、生物類似物等品種的企業來說，繼續觀察接下去的價格降幅，待靴子落地。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)