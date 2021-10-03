葉尚志：恒指24800好淡分水嶺　關注龍源電力

港股在9月下旬跌至23,771點後，展開了技術性企穩的行情，但是總體反覆向下尋底的走勢未能扭轉，並且進入了短期關鍵時刻。目前，隨着美國聯儲局短期內有啟動縮減買債規模的機會，美國債息以及美元指數都同步的抽升上來，估計年內一直在伸延升勢的美股，已到了升後調整的階段，情況對港股會構成拖累影響，而現時亦正值長假期的空檔期，要注意港股的短期跌勢仍有再次加速機會，24,800點是恒指目前的好淡分水線。

事實上，內地近期在一些省份地區都採取了限電措施，情況說明了市場目前對電力的需求是很殷切的。而龍源電力的裝機容量達到25,000兆瓦，其中，風電的佔比有90%，火電的佔比不足8%，因此，煤炭價格近期的標升，對其總體營運成本不會構成太大影響。

另一方面，龍源電力在年初宣布計劃發A股來吸收合併內蒙古平莊能源，目前的進展是挺順利的，估計回A題材是對公司的另一催化劑。建議可於18港元以下買入，目標看22元，止蝕於15元。

第一上海首席策略師葉尚志