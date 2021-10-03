郭家耀：上調電價助緩解電荒

內地多個城市出現新一輪拉閘限電情況，除工業用電受影響外，連民用電力也被波及。今次缺電情況主要有幾方面因素，首先內地今年上半年全社會用電量增16.2%，其中工業用電增長16.5%，反映工業訂單強勁帶動用電需求上升。同時，今年1至8月全國電力裝機量僅增長9.5%，令供電出現缺口。

其次，內地目前仍依賴火力發電，今年上半年統計數據顯示，中國發電量來源，火力發電佔73%、水力發電佔12.5%、風力發電佔7.3%、核電佔5%、光伏發電佔2.2%。由於電煤需求上升，導致煤炭供應出現短缺，數據顯示，今年1至8月全國煤炭產量增加6.1%，需求量增長約11%，缺口約4.3億噸，導致煤價出現急升，創出歷史新高。同時，電價沒有相應上調，電廠出現發電愈多虧損愈大的情況，自然沒有積極性去增加發電量。

國家提出「碳達峰」、「碳中和」目標，要求地方政府能耗雙控，發改委8月發布的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》，點名全國19個省份因能耗未達標列入一級和二級預警。為達成「能耗雙控」目標，雲南、江蘇、青海、寧夏、廣西、廣東、四川、河南、重慶、內蒙古等地，近期陸續展開限電限產，加劇供電緊張情況。市場憂慮限電限產將拖累下半年中國經濟增速，影響多個行業表現，宜密切關注事態發展。

事實上，整體電企經營狀況困難。回顧第2季業績，84間上市電企中，盈利按年下跌或虧損的數目高達48間。近日11家企業包括大唐發電、國電電力、京能電力、華能集團、華電集團與華潤電力等，聯名要求可以上浮交易價格。最新發展是廣東省發改委發布峰谷分時電價政策，10月1日起，廣東省將拉大峰谷電價差，峰平谷比價從現行的1.65:1:0.5，調整為1.7:1:0.38。尖峰電價在峰谷分時電價的峰段電價基礎上上浮25%。政策實施範圍包括大工業用戶、普通工業專用變壓器用戶。預料有關政策將陸續在各地實施，上調電價有助緩解電荒問題，減低限電限產對工業生產的影響，亦有助改電企業績表現，可算是多贏的局面。

獨立股評人 郭家耀

(本人沒持有上述股份)