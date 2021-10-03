陳樂怡：恒指或回試9月低位　聚焦煤炭股

美、歐、英、日央行行長近期均對通脹上行壓力表達關注，美聯儲在9月議息後論調更趨向鷹派，美國長債息抽升。標普500指數技術走勢轉差，美股調整風險升溫。由於中國多地實施限電限產，工業生產活動受阻，市場陸續調低今年中國經濟預測，後市視乎內地會否於假後出手定向降準。港股近期弱勢股反彈，支撐恒指企於24,000點之上，但25,000點大關遲遲未破。外圍市況未明，內地經濟遇多重障礙，恒指或回試9月低位23,771點。

澳門特區行政長官賀一誠表示，若疫情保持平穩，有望與珠海磋商恢復原先的通關安排，並爭取解除對進入珠海的人士實施14天醫學觀察的防疫措施。不過，即使在最後關頭恢復通關，對於澳門十一黃金周已失去短期提振作用，未來賭收維持慢慢回升的步伐。另一方面，修訂博彩法的諮詢結果一日未出爐，板塊反彈空間有限。

煤炭價格高企，發電廠減少產量，以捍衞利潤。加上，內地上半年多個省市減碳未達標，今年餘下來時間需要追趕進度。由於限電措施已影響民生，政府頻頻推出措施以穩定煤炭及電力供應，個別煤企響應主動調低售價。但由於踏入供暖旺季，需求將會大幅增加，供應改善幅度遜於需求增速，冬季煤炭供求維持緊張，料未來數月煤炭價格仍會企於高位，相關股份預期為短期市場焦點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)