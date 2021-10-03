鄺紫珊：順應國策　布局新能源產業

以恒大事件為例，雖然已持續一段時間，但仍屬單一事件，預期政府有機會出手處理下，事件可望告解決。然而，內地近期嚴格限制部分地區的用電量，相信對企業營運會造成不少影響。

事實上，內地政府仍將持續對企業的信貸支援，包括中國人民銀行針對中小型及微型企業增加再貸款額度，好像9月初宣布新增3,000億元人民幣外，至9月下旬再宣布新增3,000億元人民幣再貸款額度，支持結構性信用擴張，目標是要擴大小型及微型企業的信貸投放。

隨着企業信貸的需求漸趨穩定，地方債於第四季也開始重拾發行步伐，以及加快推動基礎建設等投資，再加上內地疫情漸趨穩定，民眾消費需求也可望持續增加，加上有十一長假期，相信可迎接傳統消費的零售旺季。

展望第四季，內地股市走勢可望回穩，後市呈正向，不少擁有優質基本因素的個股在近期因市場恐慌情緒已出現超賣，故不失提供趁低布局機會。由於內地股市仍然是政策主導，「跟着政策走」相信是現階段最好的投資導向，預期資本市場在經歷此段時間波動後，資金續流向政策支持的產業，尤其是碳中和政策下的潔淨能源、新能源、新能源汽車產業等，投資者可多加注意。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊