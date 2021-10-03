中概股退市正倒數？美國SEC主席：今年起已計時...

美國政府去年12月通過《外國公司問責法案》，要求在美國交易所掛牌上市的外國公司(包括中國企業)，必須遵守美國的審計標凖，倘拒絕接受詳細財務審計的3年期限，將面臨退市。據悉美方已啟動強迫中國企業退市的倒數計時，外電報道，美國證券交易委員會(SEC)正制定執法細節及其相關規則，主席Gary Gensler表示，從今年起開始計時。

報道預計，在美中企退市將影響持有逾200家上市中企證券的投資者，這些企業總市值約2萬億美元(約15.6萬億港元)。報道引述知情人士指出，SEC預計監管人員將在2022年公布沒有取得2021財務審計底稿的中國企業名單，因此，預料一些投資者已將其持有的中企美國預託證券(ADR)轉換成在香港股市交易的股票。

報道稱，紐約基金經理公司WisdomTree Investments於2020年底將阿里巴巴集團的ADR換成其在香港上市的股票，該公司量化投資專家任麗倩表示，公司正密切關注香港的交易量，以判定是否應轉換其他公司的ADR。

荷蘭資產管理公司荷寶集團(Robeco)新興市場股票團隊主管Wim-Hein Pals則說，在去年底至今年初已盡可能將所有中國ADR換成香港上市的股票。他預測，未來幾年流動性將逐漸且持續流向香港，愈來愈多投資者將轉向在香港上市的中企，而忽略相關公司在美國上市的股票。中國ADR現在僅佔其14億美元規模的新興市場投資組合1.5%。