李秀恒：貿協摒除保護主義　有助全球復甦

在經過多輪商討後，中國於16日正式提出加入「跨太平洋夥伴全面及進步協定」(CPTPP)的申請。在內地提出申請後數天，台灣亦遞交加入申請，並得到日本和美國的「祝福」，引發國際關注。

其實早在CPTPP簽署之初，內地已表現出有意加入協定，與各國共同推動國際貿易發展的意願，其後政府高層於去年11月表態，稱將積極考慮加入CPTPP，商務部亦開始與CPTPP成員國進行接觸。到了今年2至5月，內地就跟澳洲、馬來西亞和新西蘭等多個國家商議了加入協定的相關細節。由此可見，內地提出加入CPTPP申請是經過周全的考量，與台灣的突然「時機成熟」有着很大的差別。

事實上，以目前內地的經貿規模及國內市場之大，任何一項國際經貿協定若缺少了其加入，未來的發展必然會受到很大的限制。舉例來說，去年內地國內生產總值(GDP)佔全球經濟的比重進一步上升至17%左右，對世界經濟增長貢獻率超過30%；經濟合作與發展組織(OECD)早前曾預計，2021年內地對全球經濟增長的貢獻可能將超過33%，再次成為推動全球經濟發展最大貢獻者。

同時間，目前內地還與大部分CPTPP成員國，如日本、馬來西亞、新西蘭和新加坡等，簽署了「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，兩項協議疊加不但能產生協同效應，還會因覆蓋了加拿大、秘魯等美洲國家，進一步促進國際經貿合作及貿易往來的廣度和深度，對推動全球經濟疫後復甦極為有利。這也解釋了為何在內地提出加入CPTPP申請後，不僅得到了新加坡、馬來西亞、新西蘭和越南等亞太區國家的支持，就連南美洲的秘魯和智利亦對內地加入表示歡迎。

眾所周知，CPTPP的前身是由美國主導成立的「跨太平洋夥伴關係協定」(TPP)，曾被視為美國用來抗衡中國影響力的重要經濟力量。然而，國際經貿合作的原則是優勢互補，而非零和博弈，若不及早摒棄政治操弄、貿易保護主義及零和思維，全球經濟可能在未來一段長時間內都難以走出由疫情陰霾，令各國民眾蒙受不必要的傷害。

香港經貿商會會長 李秀恒