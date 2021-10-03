陳鳳珠：缺煤限電　勢損經濟增長

中國人民銀行持續多日作出千億元人民幣逆回購操作，以穩定季末的資金流動性，但由於內地限電限產，市場憂慮或影響經濟增長，遏抑股市表現。內地9月份官方製造業採購經理指數回落至49.6，製造業處於收縮狀態，或反映限電的影響。發改委已表示要嚴格落實燃煤發電的「基準價+上下浮動」市場化價格機制，令更多電量進入市場。

由於煤炭價格大幅上升，電廠成本壓力增加，但內地高溫及工業增加產能推升電力需求，同時部分地區加強實施「能耗雙控」，因此內地多個地區實施限電，部分工廠更要停工。停電限產涉及的行業包括化纖、水泥、紡織、石化、太陽能等多個高能耗行業，目前江蘇、浙江及廣東等地區已實施嚴格的限電措施，部分製造業企業提早放十一長假，但仍憂慮假期後會繼續限電停產，或會影響訂單交付。

近期因煤炭供應緊張，煤價持續高企，在煤炭庫存偏少及海運運費較高的情況下，電廠發電錄得虧損。據中國煤炭工業協會的資料顯示，6月底全國火電廠存煤約為1.1億噸，按年減少2,100萬噸，可用約18天，而全國約七成以上的電力來自動力煤發電。

當然，煤價上升亦有部分原因是有機構或個人惡意炒作或囤積居奇，但為減輕電企的壓力，且要保障居民、農業及公用事業等用電，內地要求工廠或辦公室實施節能辦公或停產。發改委發布的2021年上半年各地區「能耗雙控」目標完成情況晴雨表顯示，廣東、廣西、江蘇、新疆、雲南等9個省的上半年能耗強度不降反升，被列為一級預警，因此被要求進一步加大「能耗雙控」的工作力度，以確保完成地區年度「能耗雙控」目標任務。

雖然目前內地多個省市限電，並希望可實現有序用電，但即將進入冬季，預期天然氣及煤炭的需求將會增加，而受到電廠冬季補庫存，煤價或會繼續上升。國家能源局早前已召開煤礦智能化建設、加快釋放先進產能和天然氣保障供應的專題會議，部署今冬明春供暖季的煤炭及天然氣增產保供工作。其實內地一直推動資源保供穩價，料效果將逐步顯現，屆時將有助減輕電廠發電的成本壓力。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)