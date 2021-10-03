香港50大甲廈首3季買賣131宗　按年升1.6倍

綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，今年首三季五十大甲廈合共錄得131宗買賣，較去年同期的51宗大幅增加1.6倍，成交面積合共56.25萬平方呎，按年更大升2.1倍，反映今年的成交不乏大單位、大銀碼物業。當中，九龍區錄得78宗，屬表現最佳的地區。

今年首三季的成交量集中於九龍，期內共錄得78宗，佔整體約6成，其次為港島的27宗及新界的26宗。若以大廈劃分，沙田石門京瑞廣場共錄14宗，屬表現最好的大廈，其次為葵涌新都會廣場及中環中環中心，期內均各錄得12宗買賣成交。九龍區的成交較為分散，最多為尖東新文華中心的11宗，及觀塘寧晉中心的7宗。

不過，多個傳統核心區甲廈交投慢熱，除了中環中心錄得較多買賣之外，其餘多座傳統指標甲廈成交量低迷。一向屬交投集中地的上環信德中心及金鐘力寶中心，今年以來分別只錄得1宗及3宗買賣，信德中心的成交量較去年同期還要少。此外，中環環球大廈及灣仔會展廣場辦公大樓等今年暫仍未錄得買賣，而環球大廈更已經連續39個月未錄得成交，相當於冰封超過三年。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，本地疫情緩和，加上受惠去年低基數效應，令到今年首三季的指標甲廈交投大幅反彈。不過，近期的指標甲廈買賣成交有放緩的迹象，主要因為早前股市表現波動，加上近期多個甲廈新項目推出拆售，包括觀塘觀塘道368號、長沙灣荔枝角道888號，以及快將推出的黃竹坑宏基匯等，吸去部分市場購買力，令到二手指標甲廈交投略為放緩，但整體而言商廈市場氣氛仍然平穩。

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋指出，港島核心區甲廈成交量持續偏低，因為上述地區甲廈涉及銀碼較大，在商廈市況尚未復甦下，投資者偏向審慎，不欲斥巨資入市，反觀九龍及新界等地區甲廈銀碼較細，較易吸引新晉投資者入市，因而令到港島與新界九龍交投呈現兩極化。