疫情令美國人難退休　6成人擬延長工作年齡

新冠疫情嚴重威脅美國人的退休。最新調查指，逾4成美國人認為安全退休需要「奇迹」，近6成受訪者願意延遲退休。據法盛投資管理(Natixis Investment Managers)的2021年全球退休指數顯示，美國排名下跌一位，降至第17名。

單計美國，該機構訪問750名美國人發現，59％人表示，需要工作更長時間才能退休；另有36％人認為，一世人都可能沒有足夠錢安享晚年。甚至有41％的受訪者指，需要奇迹才能安穩退休。77％的美國人表示，政府負債攀升或壓縮社會福利，令4成人難以在退休後達到收支平衡。

約三分之二受訪者指，長期通脹是退休安全最大風險，64％人擔心醫療成本蠶食儲蓄。5成受訪者則指，低利率或令他們在退休後更難獲得穩定收入。

法盛投資管理退休策略部門資深副總裁Jim Roach指，疫情加劇財務不平等，長期趨勢加速侵蝕退休安全前景。

該調查針對全球44個國家退休人士的退休福利進行評分，18項評比標準區分四大類，物質享受、退休後的財務狀況、健康及生活質素。

而2021年全球退休指數前10名以歐洲國家為主，冰島為冠軍，其後六名分別為瑞士、挪威、愛爾蘭、荷蘭、新西蘭與澳洲，排名與2020年相同。