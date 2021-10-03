全球年輕世代不願生育　真相竟然同氣候有關...

人生的決定往往會受到恐懼而左右，社會科學研究網(SSRN)公布調查顯示，全球氣候暖化憂慮令四成年輕人可能不會生小孩，六成受訪者認為遭到政府和老一輩背叛。

外媒引述一項由包括巴斯大學等七家歐美與英國的大學進行的「年輕人心聲」調查，訪問澳洲、巴西、芬蘭、法國、印度、奈及利亞、菲律賓、葡萄牙、英國和美國等10個國家，針對1萬名年齡介乎16到25歲的年輕人所進行。調查發現年輕人因為對包括氣候異常、政府背叛和道德傷害等問題，對未來感到恐懼是一個全球性現象。

調查顯示，近60%受訪者非常或極度擔心氣候異常問題，並有約60%認為政府沒有保護他們、地球或未來的世代，並且感到被老一輩和政府背叛。他們對老一輩和政治人物擔憂增加，感到後者並沒盡力去防止氣候異常災難的發生，因此約40%受訪者表示可能不生小孩，原因就是氣候異常讓他們對未來感到恐懼。

另外，約3/4受訪者認為未來是令人恐懼，逾半受訪者感到他們所得到的經濟機會少於自己的父母，近半受訪者憂慮氣候異常問題，正影響到他們的日常生活和作息。調查又顯示，年輕人對氣候問題憂慮，可能跟主流媒體報告大量氣候異常的新聞有部分關係。