中國樓市泡沫遠超日本90年代　債務黑洞威脅金融體系？

恒大債務危機引發各界對內地樓市的探討，經濟學者克魯格曼以及許多國際分析家都指，中國房地產泡沫相當嚴重，泡沫化程度比1990年日本樓市更甚。

據媒體分析，相比起1990年日本泡沫最大時期的東京，住宅價格是人均年收入的18倍；而目前內地四大一線城市的比率遠高於此，深圳樓價是人均年收入的57倍、北京是55倍、上海為46倍、廣州是40倍。

另外媒報道，恒大是內地最大的高收益美元債發行人，上周兩筆巨額美元債未有按時付息，總額高達1.31億美元，而公司至今仍未見任何表態。而過去5年，恒大籌集資金逾1,000億元人民幣(下同)，拖欠兌付散戶投資者約400億元。

內媒追蹤報道，內地東部省份的住建廳成立「恒大集團項目處置及風險化解專班」，結果顯示，恒大在該省的50多個項目，逾3成停工或是逾期交付，甚至恒大承認，兩到三年之內無法交樓。

恒大引發的風暴令同業的處境更為艱難。內地各銀行都在竭力避免成為最後的風險接棒者，要求房企提前還款，而信託、保險等各類金融機構，違規涉入房地產項目的機構，亦面臨撤回投資的壓力。