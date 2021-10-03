IMF警告：新興市場貨幣「虛擬化」威脅金融穩定

外國傳媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)表示，新興市場數碼貨幣快速增加，可能助長當地經濟「虛擬化」，規避外匯交易和資本管制並威脅金融穩定。

IMF指出，不健全的宏觀經濟政策和低效率的支付系統，是新興經濟體採用虛擬貨幣的驅動因素，快速收益也是誘人的原因之一。截至2021年9月，全球虛擬資產總市值超過了2萬億美元，自2020年初以來增加10倍。

然而，IMF表示，許多虛擬貨幣缺乏強大的實質營運、治理和風險控管，在市場動盪期間，相關交易所會面臨重大中斷，與黑客相關的客戶資金盜竊案頻傳。雖然迄今此類事件尚未對金融穩定產生重大影響，但隨著虛擬資產可能成為主流，其對更廣泛經濟的潛在影響也增加。

據報，比特幣等虛擬貨幣在去年的價格和受歡迎程度飆升，越南、印度和巴基斯坦等經濟體在某些採用措施方面出現快速增長。理論上，虛擬貨幣提供一種更便宜、更快捷的跨境匯款方式。不過，虛擬貨幣也可能成為對財政政策的威脅，數碼資產可能會助長逃稅行為，IMF敦促發展中國家加強宏觀經濟政策，並考慮發行央行數碼貨幣，以應對虛擬貨幣的興起和可能帶來的挑戰。