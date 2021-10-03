二手長假期買賣氣氛觀望　成交瀉半今年次低

新盤搶去樓市焦點，加上臨近施政報告，二手買賣氣氛觀望。中原地產指出，十大屋苑於十一假期3日僅錄11宗成交，單計周六、日(2、3日)更只有4宗，按周下跌50%，創今年次低，僅較2月中農曆新年當周的3宗為多。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，3天假期分薄二手客源，部分買家於周五(1日)率先睇樓入市，加上一手新盤市場熱鬧，令二手睇樓氣氛受影響，交投放慢。踏入10月，市場未有負面消息，政府即將公布新一份施政報告，有買家靜待施政報告公布後才作入市決定。

其中，紅磡埔花園及沙田第一城於3天假期均未聞交投，其他屋苑亦大多只有1宗成交。中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島於長假期錄1宗成交，單位為10座低層G室，實用面積約889方呎，三房連套房間隔，叫價約1,850萬港元，放盤約一個月，減至1,748萬元成交，呎價約19,663元。

該行楊文傑表示，期內鰂魚涌康怡花園亦錄1宗成交，屋苑B座低層7室，實用面積約497方呎，兩房間隔，以855萬元售出，呎價約17,203元。原業主於2010年以357萬元買入單位，持貨11年帳面獲利498萬元，升值約1.4倍。

中原趙鴻運表示，同區太古城同樣錄1宗買賣，該盤東山閣中層F室，實用面積約704方呎，三房間隔，8月初開價1,450萬元，減價後以1,258萬元售出，呎價約17,869元。

荔枝角美孚新邨在過去3天也有1宗成交，該公司馮健平表示，屋苑1期百老匯街15號高層A室，實用面積約694方呎，兩房間隔，成交價938萬元，呎價約13,516元。

期內成交最活躍屋苑的天水圍嘉湖山莊，3天假期也只有3宗成交，中原伍耀祖表示，屋苑景湖居13座低層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，成交價548萬元，呎價約12,398元。他指出，3天假期區內睇樓氣氛未算活躍，即使買家入市意欲強，惟買賣雙方對價格期望仍有落差，拉鋸局面持續，令屋苑交投放慢。