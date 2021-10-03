《魷魚遊戲》揭南韓「負債社會」　大韓民族踏上滅絕之路？

藝術作品反映現實、經濟困局，除了對社會不公作出控訴，亦是緩解社會壓力的方法，啟發大眾正視問題、解決問題。Netflix韓劇《魷魚遊戲》(Squid Game)正是這樣一部作品，而且風靡全球，當中不少評論都將劇集背後的「社會底層」的經濟問題及困境，與奧斯卡最佳電影《上流寄生族》連繫在一起。

《魷魚遊戲》劇情中，大致講述一大班負債纍纍、走投無路的社會底層人士，為了巨額獎金而自願參與死亡遊戲。該劇反映南韓的真實經濟狀況，亦體現該國風光背後的陰暗面。在南韓文化產業、軟實力達致世界級水平，各項產業到達高峰之際，該國的家庭負債亦一再刷新紀錄，樓價高昂、貧富懸殊、老人貧窮、家庭債務、社會不公、年輕人高失業率及不婚不孕的「躺平主義」大行其道，甚至借債炒股，因債務而走上絕路的人亦不在少數。

南韓雖已成為發達國家之一，惟據世界銀行以2010年匯率為基準的數據顯示，2019年該國人均GDP為28,675美元，僅美國一半。且當地遇到的最大經濟挑戰，就是樓價及家庭債務激增，面臨所謂「資產負債表陷阱」風險，因當地家庭債務負擔率為12.8%，遠高於美國的7.6%及德國的6.1%。

而且，南韓樓價近年瘋漲，雖遇疫情亦無損升勢，自文在寅於2017年上台後，首爾樓價升近1倍，升幅冠絕全球都市。而該國非金融企業背負的債務相當於GDP的110%，已接近1999年亞洲金融危機後的最高水平。

據南韓銀行數據，今年次季的家庭負債總額突破1,800萬億韓圜(11.88萬億港元)，創下單季新高。而該國第一季的家庭債務已佔GDP比例達105%。南韓央行報告顯示，次季南韓家庭債務與可支配收入比率高達172.4%。

另南韓央行表示，新冠疫情期間，該國的失業率或高於官方預估，主要是官方調查未能涵蓋願意工作卻無法求職的群體。年輕的南韓人處境亦不理想，青年失業率徘徊於10%。去年底，20至30歲人士的信用卡債務高達8萬億韓圜(528億港元)，比2019年增長16.6%。南韓央行在八月底宣布三年來首次加息，意味着年輕人將負擔更高利息，令部分人進一步深陷於債務困境，甚至「以債養債」。

很多八、九十後千禧世代更迷上「借債炒股」。外媒報道，34歲的朴先生至今由銀行戶口透支1.2億韓圜(79.2萬港元)去炒股。而自從南韓宣布收緊貸款限制，朴先生遭銀行拒絕貸款，就需要尋求替代融資，包括更高息的信用卡借貸。

此外，去年南韓滿30歲而維持單身的比率「首度」逾42%，凸顯年輕男女的生活艱苦或放棄結婚的趨勢。據南韓統計局上周一(9月27日)公布的2020年人口統計資料，在15歲以上的1,370萬單身族群中，有282萬人滿30歲還未婚，比5年前的268萬人多，在那個年齡層的佔比是42.5%，比2015年時的36.3%足足高出6.2個百分點。從性別來分，逾30歲的男性有50.8%未婚，女性則有33.6%。

南韓許多年輕人選擇「遠離」人生3大里程碑：約會、結婚和生養小孩，因為經濟長期停滯及樓價太貴。因此，南韓生育率維持低企，去年育齡女性平均生育子女數是創新低的0.84名，遠低於維持總人口持平於5,100萬所需的2.1名子女。

而據該國統計廳公布的《2020年人口動向報告》，去年不僅史上首度進入「人口負增長」，更創全球最低總生育率（TFR），僅剩0.84，4年間的新生嬰兒年度總數急劇減少三分之一。值得留意的是，該國幾乎過去整整30年的人口增長都低過美國。

為何當地人不願生育？究其原因，又是經濟作怪！南韓現代社會一直存在極度高壓而殘酷的競爭文化，新世代面臨高工時、薪金壓力等結構性問題，亦不希望後代同樣需要面對。面對如此劣勢，南韓首爾研究中心(NARS)警告，直至2750年，大韓民族很可能從此滅絕。

南韓面對人口危機，去年南韓結婚登記數量按年大幅減少10.7%，至21.4萬對，為1970年開始編製相關數據以來最低點，也是連續9年下滑。在合理推算下，今年新生嬰兒數目還會有一波跌浪。由於找不到好工作和買不起房子，愈來愈多南韓人認為不一定要結婚，導致去年結婚數目銳減。

更令人感到悲傷的是，南韓已連續多年，成為OECD成員國中自殺率最高的國家。剛於周二(9月28日)出爐的統計報告指，該國去年有13,195人自殺，10至39歲的年輕族群中，自殺是頭號死亡原因。連接上《魷魚遊戲》的故事主調，整個南韓社會呈現出「不是你死就是我亡」，甚至有真實比遊戲更像地獄！難怪該國人年輕人選擇「躺平」應付未來......