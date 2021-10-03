偉源控股受累星洲疫情　料影響營運

集團預期，目前的確診個案及行動限制令可能對本年度的合約工程進度造成延誤。在此情況下，集團的工地及宿舍已遵守所有安全管理措施。安全管理措施包括預定在家工作、社交距離措施、消毒處所、隔離令、輪流定期檢測及行動限制令。倘於實施安全管理措施的情況下，集團僱員確診的個案數目繼續上升，人力部可能對集團的外地勞工宿舍實施封鎖，在此情況下，集團的日常業務營運可能受到重大不利影響。

由於該疫情可能會持續一段時間才會消退，故集團目前尚無法確定疫情對其業務及財務表現的影響程度。集團將持續監察有關情況，並將在出現重大發展時告知股東和潛在投資者。