東岳集團注資增產工業硅

海南固基乃一家以自有資金從事投資活動的有限合夥基金，為公司之聯營公司。其透過其附屬公司已向兩家工業硅公司的註冊資本注資合共約1.82億元。海南固基之附屬公司持有目標工業硅公司各自約82%之股權。

注資款項將用於對目標工業硅公司投資，且海南固基及附屬公司可能會向目標工業硅公司作出進一步借款，注資和進一步借款(如有)將進一步推動目標工業硅公司擴增產能及減輕債務。

目標工業硅公司已建成13台冶煉礦熱爐，工業硅之年設計總產能約為130,000噸。其他礦熱爐正在建設中，一旦完工，目標工業硅公司之工業硅之年設計總產能將進一步增至約23萬噸，根據市場研究，在中國位列前三。目標工業硅公司主要由可再生能源提供電力。

注資後，目標工業硅公司擬按市場價格優先向公司之非全資附屬公司山東東岳有機硅材料股份有限公司供應工業硅，以滿足其原材料需求。鑑於近期工業硅供應緊缺及其市場價格上漲，公司認為，注資將保障集團之原材料供應及加強供應鏈，從而穩定生產、降低生產成本及提升集團相對於競爭對手之優勢。