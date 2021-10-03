電荒促加電費　全面通脹一觸即發？

內地限電令企業生產受損，而限電後電價調升，全面通脹一觸即發。內媒報道，江蘇崑山是台商大本營，有台商指，過去亦曾限電，惟地方政府會事先發文通知，讓企業有時間應變，惟近來限電都屬「口頭」通知。台商擔憂的是，一旦限電成為常態，原物料和供貨日期都需要調整。

有電子企業透露，近半個月，蘇州一直短暫停電，有時是數小時、有時是一日，影響正常生產，加上疫情導致原材料漲價、物流堵塞等因素，加重半導體物料缺貨。目前是訂單不缺，惟交不了貨。

另外國企業也受到衝擊。有外商反映，政府話停電就停電，一切都不透明，沒有法律確定性。此外，珠江三角洲有2萬多家港企，部分企業指，公司只能靠自己的發電機維持生產，若限電只維持一個月，廠商或能挺過去，惟11月後仍這樣，經營將會非常困難。

外媒報道，中國正考慮提高工業用電價格以緩解電荒，而電價上升會促物價攀升，工業產品價格上升亦會帶動下游消費產品價升，引發通脹。

而下一輪升價或出現於糧食供應，因為生產化肥的原料是煤炭和天然氣。而今年以來，荷蘭天然氣期貨價格的升幅已逾了250%，且供應十分緊張，一旦化肥短缺，農作產量就無法保證，糧食庫存繼續下降，勢必拉升糧價。