新盤UPDATES：一手樓3日假期售逾160伙

多個新盤部署本月推售，紛紛趁十一假期進行軟銷，開放展銷中心及示範單位予公眾參觀。綜合市場消息，剛過去三天假期(1日至3日)一手新盤成交逾160宗。

●上水尚宜三日累收500票 超購逾15倍

大鴻輝興業上水單幢現樓尚宜，早前公布價單，全數推出30伙，折實售價由242.88萬元起。大鴻輝集團執行董事曹展康表示，項目三日累收近500票，超額認購逾15倍。曹氏指，滿意收票情況，料最快周內公布銷售安排。

●星凱‧堤岸氣氛不俗 3日錄2.8萬人次

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸過去三日開放展銷中心及示範單位予本年新盤向隅買家優先參觀，售樓處地下大堂不時出現人龍，氣氛不俗。該集團營銷策劃總監楊聰永表示，售樓處三日累計錄得約28,000參觀人次，反映鐵路沿線物業受買家追捧。感謝祭優先參觀時段原定將於周日(3日)晚上8時結束，不過仍然收到不少向隅買家查詢，因此發展商積極考慮延長感謝祭參觀時段。而售樓處將會於未來兩天暫停開放，以進行全面消毒，確保未來正式開放予公眾參觀時，售樓處可提供健康衞生的場地。

●LP10過去兩日售145伙 佔可售單位約8成

南豐集團將軍澳日出康城LP10於上周五(1日)推售179伙單位，發展商指項目於過去周末(1日及2日)共售出145伙，當中包括首次推售32伙的兩房兩套海景單位。至於以招標售出的第2座39樓A室，屬四房戶，實用面積1,521平方呎，成交價為3,362萬元，呎價約22,104元，創項目成交價及呎價新高。該盤已累售678伙，套現約76億元。

●康城MARINI沽80個住客車位 套現逾1.7億元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城的MARINI，周日(3日)首度推售80個住客車位並即日全數沽清，套現逾1.71億元，發展商現積極考慮加推車位應市。

至於旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO RESERVE及KOKO HILLS，自日前公布價單及銷售安排後，周日(3日)繼續開放展銷廳及示範單位予公眾參觀，其中睇樓人士主要為港島東及九龍東的家庭換樓客，他們認為項目望維港海景，鄰近港鐵藍田站及近港島東，交通方便，加上會所設備完善多元化，對項目的大單位感興趣及有意入標。

此外，KOKO HILLS周日(3日)亦售出第3座21樓G室，屬兩房間隔，實用面積459方呎，以1,018.8萬元售出，呎價約22,196元。

●信和置業過去三日錄9宗成交

而位於旺角ONE SOHO沽出4伙，包括28樓A5室，實用面積374方呎，以974.7萬元售出，呎價約26,061元。另同系的觀塘凱滙亦售出3伙，包括第3座48樓F室，實用面積909方呎，以2,416.17萬元售出，呎價約26,581元。

●柏傲莊III再錄終止買賣合約個案

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。