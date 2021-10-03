限電會否令電動車變廢鐵？聽吓內地權威點講！

內地多地基於電力供應緊張而發布「限電令」，連帶電動車的充電站亦要實施錯開用電高峰期用電，令一班電動車車主心慌慌，憂慮充電會受影響。不過，乘聯會秘書長崔東樹派「定心丸」，目前600萬輛電動車沒有為停電添壓，即使日後規模增至6,000萬輛，亦只佔總用電量不足2%，屬低風險狀態。

「限電令」迫使企業及民眾大減用電，廣州一家充電站企業公告，旗下部分的充電站已從9月24日起實行「錯峰用電」，即車主只能在非用電高峰期充電。有電動車車主出現「續航憂慮」，擔心座駕在到達充電站前電源耗盡。另有車主表示，雖然去年12月底的「限電潮」亦有換電站暫停營業，但今年未見類似情況。

崔東樹認為，車主的擔心是合理，但強調不必過度緊張，又透露8月電動車充電僅用0.2%的電力消費總量。汽車電動化是組成能源體系重要的一部分，有利平衡電網負擔，並實現電能均衡且有效使用，相信新能源汽車日後會成為儲存和消納綠色能源的基本單位，亦是智能交通和智慧城市的基本單元。

越南：無影響生產鏈

值得留意的是，越南成衣、製鞋業與機械設備等原料大多依賴中國提供，面對中國大規模限電，越南工貿部工業局副局長Nguyen Ngoc Thanh直言，目前並未衝擊越南的相關生產鏈，因為新冠肺炎疫情屢次中斷供應鏈，企業已學會應變，亦未接獲當地企業通報關於原物料短缺現象，但預計之後相關進口原物料價格可能會上漲。

另據外媒報道指，俄羅斯統一電力進出口公司接到中方請求，俄方正在緊急研究加大對華供電事宜，計劃將把10月向中國供應的電力增加一倍。該公司補充稱，所有3條俄中輸電線路都將用於供電，每年能夠輸送高達70億千瓦時的電力。